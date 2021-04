La vidéo de la série Obi-Wan Kenobi excite les fans

Asmodee SW Destiny : Obi Wan Kenobi Starter set

incarnez vos personnages favoris de lrunivers star wars pour decider du destin de la galaxie ! equipez-les, en leur attribuant drautres cartes et des des pour les rendre plus forts, puis affrontez vos adversaires dans des parties rapides et rythmees grace au dice duel system.ce starter contient les des, les