La vidéo de Kris et Kylie Jenner montre aux fans une célébrité plus naturelle et «  heureuse  »

Ce n’est un secret pour personne que le clan Kardashian / Jenner est assez obsédé par leur apparence. Ils inondent quotidiennement Instagram de selfies, et ils semblent toujours avoir l’air absolument parfaits. Certains attribuent cela à l’utilisation excessive de filtres, tandis que d’autres insistent sur le fait que la couvée a subi une chirurgie esthétique approfondie.

Les fans se demandent souvent à quel point l’apparence de Kylie Jenner a changé en quelques années. Le visage de la jeune célébrité a beaucoup changé, ainsi que le reste d’elle. Certains se demandent si son insistance sur le fait que son corps est «entièrement naturel» est nocive pour les enfants et les adolescents qui s’efforcent de paraître aussi parfait. Une vidéo récente avec Kylie et sa mère a des fans qui souhaitent qu’elle passe plus de temps à jouer son âge et moins de temps à être obsédée par son apparence.

Les multiples visages de Kylie Jenner

Bien que Kylie Jenner dise qu’elle n’a pas révélé grand-chose sur ses procédures cosmétiques, les changements importants dans son apparence au fil des ans racontent une autre histoire. Si vous comparez les photos de Jenner à 16 ans avec ses photos actuelles, cela ne ressemble même pas vraiment à la même personne.

Jenner admet avoir des produits de remplissage pour les lèvres, après l’avoir nié pendant un certain temps. Au début, elle a dit que le changement de taille assez évident de ses lèvres était dû à un truc de maquillage. Après avoir apparemment continué à devenir de plus en plus gros, elle a admis les remplisseurs de lèvres dans une interview.

D’autres parties de Jenner semblaient également croître de manière exponentielle, en particulier ses fesses et son buste. Elle nie toujours les rumeurs d’implants dans les deux domaines, mais certains experts ne sont pas d’accord. Selon DailyMail, la célèbre dermatologue Dr Tabasum Mir dit qu’à son avis, Kylie a fait travailler ses hanches et ses fesses, ainsi que du Botox et des charges. Le Dr Mir dénonce les célébrités qui prétendent avoir une apparence parfaite sans l’aide de procédures cosmétiques, car cela crée des attentes irréalistes pour les jeunes filles.

Le Dr Mir n’est pas le seul perturbé par l’influence malsaine de Jenner sur les jeunes enfants – de nombreux utilisateurs de Reddit se sont tournés vers Internet pour exprimer leur dégoût envers le jeune milliardaire. Leur problème n’est pas que Jenner ait des procédures cosmétiques – leur problème est qu’elle le nie, ce qui conduit les adolescents et les jeunes femmes à ressentir la pression de simplement «naturellement» être parfaits.

Un Redditor a déclaré: «faire pression sur les jeunes filles pour qu’elles ressemblent à des personnes qui ont littéralement subi plus de 20 chirurgies pour avoir l’air« parfaites »est dégoûtant !!!» D’autres étaient d’accord, disant: «Ce n’est pas la chirurgie plastique qui me dérange, c’est le déni !! Ils agissent (en particulier Kylie) comme s’ils n’avaient pas subi de chirurgie de toute leur vie et leur apparence est tout à fait naturelle.

Les fans adorent voir Kylie Jenner heureuse dans une vidéo récente

Bien que Kylie ait ses détracteurs partout sur Internet, elle a également beaucoup de fans. Les fans se sont récemment rendus sur Reddit pour discuter d’une nouvelle vidéo avec Kylie et sa mère, Kris. Le célèbre duo mère / fille rit et plaisante alors que Kylie autorise à contrecœur Kris à se maquiller – Kylie dit à Kris «ce n’est pas que tu n’es pas douée pour le maquillage, tu n’es tout simplement pas mon ambiance.» Indépendamment de ce qu’elle pense des compétences de maquillage de Kris, Kylie reste de bonne humeur tout au long de l’expérience.

Les fans de Kylie ont apprécié la vidéo et ont partagé leurs sentiments sur Reddit. Une utilisatrice a expliqué à quel point elle aimait voir la mère et la fille interagir de manière amicale et détendue: «J’ai adoré cette vidéo. Vous pouvez voir Kylie être son moi naturel, heureuse et avoir son âge pour une fois. Ils aimaient voir Kylie agir jeune et insouciante, permettant à sa mère de la surmonter plutôt que d’être obsédée par son apparence et de tout filtrer avant que le monde ne le voie.

Bien que ses fans aient aimé la voir s’amuser, ils avaient toujours l’impression qu’elle devait alléger les procédures cosmétiques et les filtres instagram et être plus naturelle. Un Redditor a déclaré: « C’est une femme magnifique, et cette vidéo est vraiment mignonne, mais détendez-vous sur les charges. » Un autre a répondu: «Je pense que Kylie ici ressemble beaucoup à son moi avant la chirurgie. Cela montre à quel point son insta a été photoshoppée / facettée. «

Kylie Jenner est-elle vraiment milliardaire?

En mars 2019, Forbes a nommé Kylie Jenner milliardaire autodidacte. Récemment, le magazine économique a retourné son histoire, affirmant qu’une enquête montre que Jenner n’est pas – et n’a probablement jamais été – un milliardaire.

Des documents publics indiquent que Kylie Cosmetics n’était pas aussi rentable que tout le monde l’avait cru. Les chiffres réels montrent que les revenus de l’année précédant l’accord de Jenner avec Cody sont bien inférieurs aux estimations publiées – 177 millions de dollars contre 360 ​​millions de dollars. Forbes estime maintenant qu’une évaluation plus probable de la valeur nette de Jenner est d’environ 900 millions de dollars. Pas trop minable pour un jeune de 23 ans, mais toujours pas le recordman que la famille Kardashian / Jenner voulait faire croire à tout le monde.