La vidéo de formation Moon Knight Fight montre les mouvements insensés du super-héros MCU d’Oscar Isaac

Chevalier de la lune mener Oscar Isaac adoptera une approche pratique pour éliminer les méchants dans la prochaine série Disney +. Un clip récemment publié montre l’acteur dans les coulisses et démontre non seulement la formation approfondie de l’acteur, mais également le type de séquences de combat que le public peut s’attendre à voir dans la série Marvel.

Partagé par Mad Gene Media, le Chevalier de la lune Le clip dans les coulisses montre l’engagement d’Isaac dans le rôle de l’anti-héros Marvel, avec l’acteur au sol des adversaires venant en sens inverse avec des combos compliqués, des coups de pied aériens et diverses prises, même des couteaux et des armes désarmants à utiliser contre ses adversaires. Sur la base des images, Chevalier de la lune pourrait bien finir avec des scènes de combat rivalisant même avec celles de Daredevil.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment offert un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre de la prochaine série Disney +, taquinant le type de séquences de combat que nous pouvons voir ici. « Cela fait un moment que nous n’avons pas eu un héros d’action qui saute hors des bâtiments et se bat », a déclaré Feige.

L’origine de Chevalier de la lune est riche, compliqué et raconte une histoire de bande dessinée qui est mûre pour une adaptation en série. Avant de devenir un super-héros, Marc Spector a grandi à Chicago et est finalement devenu un boxeur poids lourd avant de s’enrôler en tant que marine américaine. Après sa carrière militaire, Spector devient mercenaire, ce qui l’amène à assumer une mission impliquant une fouille archéologique en Égypte, où une statue du dieu lunaire égyptien Khonshu a été découverte.

Comme c’est souvent le cas avec ce genre d’escapade, la situation tourne mal, et Spector est laissé mourir sur le site de fouille dans les températures glaciales de la nuit. Avant de succomber à la douce libération de la mort, Khonshu vient à lui dans une vision et lui dit que s’il devient son incarnation sur Terre, il le laissera vivre. Et ainsi, Spector se réveille et devient Chevalier de la lune. À son retour d’Égypte avec ses nouvelles superpuissances, Spector décide de devenir un combattant du crime, laissant derrière lui ses jours de mercenaire en investissant sagement l’argent du sang qu’il a gagné et en utilisant sa richesse pour lutter contre le crime et la corruption.

L’un des justiciers les moins connus de Marvel, un aspect unique de Chevalier de la lune est le trouble dissociatif de l’identité de Spector, qui se manifeste sous la forme de trois personnalités distinctes, chacune avec des traits et des identités distinctifs; le riche personnage d’entrepreneur Steven Grant, le personnage de chauffeur de taxi Jake Lockley, qui reste en contact avec les relations de la pègre criminelle au niveau de la rue, et, bien sûr, le personnage de justicier de lutte contre le crime recouvert d’argent, Moon Knight.

En plus des aspects plus classiques du genre, Feige a assuré aux fans que cette exploration de la santé mentale jouera un grand rôle dans l’adaptation de Disney + en disant: « La maladie mentale est un aspect unique du programme. »

Chevalier de la lune n’a pas encore de date de sortie, mais devrait atteindre Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur la plate-forme de streaming, y compris Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure, avec les goûts de WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ayant déjà fait impression. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Mad Gene Media.

Sujets: Moon Knight, Disney Plus, Streaming