La vidéo de Batgirl Set montre la luciole de Brendan Fraser faisant brûler Gotham

Le casting de Brendan Fraser dans Fille chauve-souris a fait sensation l’année dernière, et bien que nous ayons déjà vu des photos des coulisses de La momie acteur dans le personnage, une nouvelle vidéo de tournage a révélé le personnage Firefly de Fraser provoquant un chaos ardent à Gotham City. La semaine dernière, le tournage de Fille chauve-souris s’est passé en Écosse au Royaume-Uni et cela a conduit à un certain nombre de nouvelles images pour les acteurs et l’équipe sur et autour du plateau, ainsi qu’au premier bon aperçu de l’héroïne titulaire de Leslie Grace. La nouvelle séquence, cependant, est l’une des premières séquences d’action à fuir du plateau de tournage.

Partagée sur Reddit, la vidéo prise sous un angle latéral montre un magasin en feu, avec de la fumée qui s’échappe dans le ciel nocturne. Des nuages, la luciole de Fraser émerge avec désinvolture et traverse la rue, s’arrêtant juste assez longtemps pour jeter un coup d’œil à son travail avant de repartir. Bien que ce ne soit pas si spectaculaire à voir sous cette forme, il est facile d’imaginer à quoi ressemblera la scène finale une fois que les assistants de post-production y auront ajouté leur touche.

La nouvelle du casting de Fraser dans le rôle est arrivée en octobre de l’année dernière et en tant que l’une des stars de la série HBO Max Patrouille du destin, l’acteur n’est pas étranger aux films de bandes dessinées ou au monde de DC. Son look habituel a ensuite été révélé le mois dernier, lorsque les membres de l’équipe ont célébré l’anniversaire de Fraser sur le plateau alors qu’il portait les vêtements habituels de son personnage. Bien que nous n’ayons pas encore vu à quoi pourrait ressembler le personnage en mode Firefly, ce qui a été vu jusqu’à présent a suscité de grands espoirs d’une grande prise sur le méchant.

Brendan Fraser n’est qu’une petite partie d’un ensemble de stars de l’histoire à l’écran de Batman







Alors que les fans étaient enthousiasmés par la nouvelle de l’arrivée de Fraser’s Firefly dans le Fille chauve-souris film, ce n’était que la première d’une série d’annonces qui placeraient la barre des attentes sur le film assez haut avant même qu’une seule image ne soit vue. Considérant que le film a choisi d’abandonner une sortie cinématographique et se dirigera plutôt vers HBO Max plus tard cette année, Warner Bros. ne traite en aucun cas cela comme un téléfilm, et le film agit en fait comme un signe que les « téléfilms » de le passé, avec de petits budgets et des effets spéciaux bon marché, ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, car de plus en plus de plateformes de streaming injectent beaucoup d’argent dans leurs plateformes de streaming.

Avec Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon/Batgirl, le film présente à nouveau Michael Keaton dans le rôle de Batman/Bruce Wayne, ainsi que le retour de JK Simmons dans le rôle du commissaire Gordon, l’itération du personnage vu pour la dernière fois dans le Ligue des Justiciers film. Bien que cela lie l’histoire au plus grand DCEU, il reste encore un long chemin à parcourir avant d’expliquer comment Batman de Michael Keaton fait partie de cet univers où Simmons est Gordon. Tandis que Le flash aura également quelque chose à ajouter à l’histoire du retour de Keaton, il ne fait aucun doute que ce ne sera pas la seule fois où nous verrons Grace’s Batgirl dans le futur du DCEU.





