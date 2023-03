La vidéo controversée pour laquelle ils accusent Katy Perry de harceler une mère

Supplémentaire

Katy Perry a été accusée d’avoir intimidé et humilié une mère qui a auditionné pour American Idol.

Petit à petit, les auditions d’American Idol pour 2023 ont été annoncées et lors de l’une des plus récentes, Katy Perry a été accusée d’intimider et de faire honte à une femme parce qu’elle est mère et nous vous parlons ici de la vidéo controversée.

La vidéo en question est l’audition de Sara Beth, une maman de 25 ans. Après avoir révélé qu’elle est mère de trois enfants, a immédiatement reçu un commentaire de Katy Perry : « Chérie, tu t’es penché sur la table trop longtemps.« .

Sara Beth Liebe aussi a partagé que son expérience de chant réside dans le karaoké avec ses amis et la chorale de l’église, auquel Perry a noté: « Est-ce votre rêve ? Est-ce maintenant ? Si ce n’est pas votre rêve, vous devrez peut-être partir car il y a beaucoup de rêves derrière vous« .

Sara a auditionné pour chanter Tu sais que je ne suis pas bond’Amy Winehouse et immédiatement Katy lui a dit : « Allez, il nous en faut plus. Ce n’est pas suffisant » puis l’encourage à chanter une autre chanson : Benny et les Jets d’Elton John, que Sara dit avoir préparée pour l’audition.

+ Qu’est-ce que Katy Perry a dit à propos de l’audition de Sara Beth

Lors de l’audition, Katy a également fustigé la candidate de 25 ans en disant qu’elle n’avait rien à perdre, car ce n’était pas son rêvelui demandant de pousser sa voix à l’extrême sans se retourner, au grand étonnement de Sara, qui s’était dite impressionnée d’être devant Perry, Lionel Richie et Luke Bryant.

Katy a continué de faire des commentaires qui ont bouleversé les internautes, tels que « Une idole américaine par accident« , faisant référence au nom du programme, en plus de « un personnage de bande dessinée vient de prendre vie » et « Voyez si ce n’est pas votre rêve, vous n’irez pas loin, car je respecte aussi tous ceux qui franchissent cette porte, qui donneraient leur vie pour ce billet d’or.« .

Malgré les commentaires Luke et Katy Perry ont dit oui à Sara Bethalors que Lionel lui a dit non, pourtant la jeune maman ira à Hollywood pour continuer les phases d’American Idol.

Avant de quitter la salle d’audition, Katy a ajouté : « dépêche-toi avant que ton rêve ne se termine » alors plusieurs personnes ont montré leur colère envers Katy.

« En colère contre la grossièreté de Katy Perry avec Sara Beth« , « Boo à Katy pour avoir fait honte à une mère, ce qui implique qu’elle s’est beaucoup penchée sur la table et qu’elle a trois enfants à 25 ans. Une maman qui poursuit ses rêves tout en élevant trois enfants devrait être célébrée, pas humiliée. » et « Je n’aime pas la façon dont Katy Perry a traité Sara. Je ne regarde pas cette émission, mais ce que j’ai vu n’était pas bon. Ils ont laissé Katy Perry intimider une femme à la télévision nationale en direct avant qu’elle ne commence à chanter » les commentaires notés.

