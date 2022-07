La vidéo bien connue de Door Stuck de Counter-Strike a été modifiée par le vol de droits d’auteur.

Le redoutable croque-mitaine de YouTube a frappé l’une des vidéos Counter-Strike les plus connues de tous les temps : quelqu’un en a revendiqué les droits d’auteur même s’il ne la possède pas. Depuis sa publication en 2007, le film de 35 secondes est une blague courante dans la communauté des tireurs compétitifs, et CS: GO a même un spray qui lui est consacré.

Dans la vidéo, un joueur tenant un couteau se moque de son ami alors qu’il rappe Drop It Like It’s Hot de Snoop Dogg et Pharell dans une fenêtre de chat vocal de 2007. Le téléchargeur original Kinetik001 conduit l’autre joueur tout en balançant son couteau, les emprisonnant à l’intérieur une porte. Ils continuent à le perdre complètement et à crier beaucoup, juste en criant « Door Stuck! » car tout sens de la raison, de la capacité et du raisonnement les abandonne et ils reviennent aux insultes FPS hautement 2007. L’équipe adverse finit par les tuer tous les deux, mais pas avant que le gars coincé dans la porte ne marque un kill.

KinetiK001 décrit poliment le demandeur dans sa déclaration comme un troll du droit d’auteur. C’est simplement quelqu’un qui participe à une vaste fraude au droit d’auteur, du moins à mon avis : il s’agit d’une infraction récurrente pour ce compte, selon 3kliksphilip, un autre YouTuber.

À ce stade, ce n’est pas une nouvelle; c’est simplement une illustration de plus de la façon dont les personnes malhonnêtes et les algorithmes automatiques ont transformé YouTube en une émission cauchemardesque d’accusations de droits d’auteur et de revenus volés à partir de vidéos monétisées.