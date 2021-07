La vidéo animée de la NASA donne aux téléspectateurs le point de vue de Juno sur le survol de Jupiter, Ganymède

19 juillet 2021 14:27:22 IST

La NASA a publié une vidéo de sa sonde spatiale Juno survolant Jupiter et sa plus grande lune, Ganymède. La vidéo est passionnante comme elle l’est du point de vue de l’engin spatial. Cette vidéo a été prise le 7 juin 2021 lorsque Juno a survolé le géant de glace et sa lune Ganymède, plus près que tout autre vaisseau spatial en plus de deux décennies.

La vidéo de 3h30 commence avec Juno s’approchant de Ganymède. Le vaisseau spatial a volé à moins de 1 038 kilomètres de la surface de la Lune à une vitesse relative de 67 000 km/h.

Puis la sonde a volé un peu moins de 15 heures pour atteindre Jupiter qui se trouve à environ 1,18 million de kilomètres. Une fois sur place, le spectateur n’est qu’à 3 400 kilomètres au-dessus des sommets spectaculaires des nuages ​​de Jupiter.

Commentant la vidéo, Scott Bolton, chercheur principal de Juno du Southwest Research Institute de San Antonio, a déclaré : « L’animation montre à quel point l’exploration de l’espace lointain peut être magnifique.

Il a également déclaré que cette vidéo d’animation est un moyen pour les gens d’explorer « notre système solaire de première main en voyant ce que ce serait d’être en orbite autour de Jupiter et de survoler l’une de ses lunes glacées ».

Alors que la sonde spatiale survole la surface, nous avons pu la voir capturer la surface du cratère de la lune de Jupiter. Selon un Espace.com rapport, Tros peut être vu dans les images. On peut voir plusieurs états des régions sombres et claires de la lune Nasa. On pense que les régions les plus sombres résultent de la sublimation de la glace dans le vide environnant, laissant derrière elle des résidus sombres.

Tros est le plus grand et le plus brillant cratère de Ganymède et est entouré par les rayons blancs de matière éjectée.

Après que Juno ait capturé les images de la surface de Ganymède, la sonde a pris des photos de la surface de Jupiter. La foudre pouvait également être vue dans la vidéo sous la forme d’éclairs de lumière blanche. Les ovales blancs à sa surface indiquent un ensemble de tempêtes géantes. Celles-ci sont connues sous le nom de « collier de perles » et peuvent être vues dans l’hémisphère sud de Jupiter.

Les séquences vidéo publiées par la NASA ont été compilées par le citoyen scientifique Gerald Eichstädt. L’équipe de Juno a utilisé les images capturées par l’imageur JunoCam afin de préparer cette vidéo.

L’équipe et Eichstädt ont utilisé des images cliquées par Juno lors de son approche la plus proche de Ganymède et de son 34e survol de Jupiter qui s’est produit la semaine dernière. Eichstädt a préparé une vidéo en accéléré qui permet à l’utilisateur de voir comment Juno se déplace tout en capturant des images de Jupiter et de Ganymède.

Alors que la vidéo d’Eichstädt ne dure que trois minutes et demie, Juno a passé environ 18 heures au total à voyager entre la planète et la lune et les pôles de la planète.

