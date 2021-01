La victoire de Kamala Harris était une victoire monumentale pour les belles-mères et les familles recomposées comme la mienne

Je n’ai jamais voulu d’enfants à moi. Ce n’est pas que je n’aime pas les enfants – pour moi, la pulsion biologique n’était tout simplement jamais là.

Tout a changé quand j’ai rencontré ma femme, Miley. Nous sommes tombés amoureux presque instantanément. Elle était aventureuse, hilarante et adorable. Oh, et elle était aussi mère célibataire de deux enfants, Reese et Jordan.

Je mentirais si je disais que cela ne me faisait pas me poser des questions même en allant à ce premier rendez-vous avec elle. Je n’étais pas sûr de ce que cela signifierait de sortir avec quelqu’un qui a des enfants, et ce que cela ferait à une nouvelle relation.

Et si je ne pouvais pas rejoindre ses enfants? Que penseraient les enfants de moi? Je suis soudainement passé de ne pas vouloir d’enfants à vouloir faire quoi que ce soit pour gagner ces enfants.

C’était presque comme si j’allais à un premier rendez-vous avec trois personnes au lieu d’une.

Pour notre premier rendez-vous la semaine avant Halloween, elle m’avait invité à sculpter des citrouilles avec ses enfants, qui avaient 4 et 7 ans à l’époque.

Je savais que je devais faire bonne impression sur les enfants, alors j’ai décidé de sculpter une citrouille emoji de merde. C’était un succès!

Reese et Jordan ont couru dans le quartier, rassemblant tous les enfants pour leur montrer ma création. Ils en ont pris des photos et à côté. Ils ont placé la citrouille au centre de leur porche, entre leurs propres citrouilles.

Une petite famille de citrouilles s’est formée.

Peu de temps après, je suis devenue la belle-mère de Reese et Jordan – leur Gine Gine. Je vous ai dit que nous avons déménagé rapidement!

Il n’y a pas beaucoup de modèles pour les beaux-parents dans ce monde.

Honnêtement, notre représentation médiatique en tant que beaux-parents peut généralement être attribuée à la méchante belle-mère en Cendrillon stéréotype.

Nous sommes dépeints comme méchants, égoïstes et absolument incapables de prendre soin d’enfants qui ne sont pas les nôtres.

Si nous ne sommes pas représentés comme la méchante belle-mère, le prochain choix évident est le Brady Bunch. La famille recomposée avec deux moitiés formant une famille entière ne convient pas non plus à ma famille puisque je n’ai pas d’enfants à moi.

Le stéréotype de la méchante belle-mère persiste, et cela sonne encore plus vrai si le beau-parent n’a pas d’enfants.

Dans un monde où l’on s’attend à ce que chaque femme se reproduise, où vont les femmes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants mais qui sont toujours parents avec amour et compassion? Vers qui devons-nous admirer?

J’ai été ravie quand j’ai commencé à en apprendre davantage sur la nomination historique de Kamala Harris comme première femme, enfant d’immigrants, sud-asiatique et noire vice-présidente des États-Unis.

La nomination et l’inauguration de Kamala sont indéniablement importantes. Je connais beaucoup de gens qui peuvent se voir à Kamala et qui peuvent maintenant voir tellement plus de possibilités pour notre société et pour leurs rêves.

Je sais que quelqu’un avec tant de «premières» ne peut pas être celui pour tout ce dont nous rêvons politiquement, mais être premier n’est que cela – un début.

Cependant, en approfondissant son histoire, je me suis rendu compte que nous avions quelque chose de très spécial et de très rare en commun, mais je ne le voyais nulle part dans les médias: nous sommes toutes les deux belles-mères qui n’ont pas d’enfants à nous.

Et pour moi, c’est encore plus émouvant. Bien qu’il ne soit pas rare d’être un beau-parent dans un monde avec autant de types de familles recomposées, j’ai du mal à nommer une autre belle-mère célèbre qui n’a aucun de ses propres enfants biologiques.

Y a-t-il un plafond de verre à gradins? Je le dirais.

Nous savons tous que les plafonds en verre brisés ne sont que le début.

Maintenant que nous avons une belle-mère au deuxième rang le plus élevé du pays, pouvons-nous commencer par reconnaître que les beaux-parents sont des parents légitimes, qui se soucient profondément de leurs enfants et n’ont pas besoin d’avoir leurs propres enfants biologiques?

Ces choses me semblent assez élémentaires, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. De petites choses, comme laisser plus de deux lignes pour les noms des parents sur les formulaires de l’école et du médecin, nous aideront à nous sentir moins invisibles. Mais le 20 janvier, il suffisait de voir Kamala avec ses beaux-enfants sur la scène nationale.

L’inauguration de Kamala Harris est significative, mais le fait qu’elle ait créé sa propre famille par amour et choix, tout comme moi, se démarque par le simple fait qu’on n’en a pas beaucoup parlé du tout.

Kamala est comme moi, et je ne vois pas beaucoup d’autres femmes représenter ce chemin de vie. Regarder ses enfants monter sur la scène nationale m’a beaucoup rappelé le moment où mes enfants ont assisté à mon diplôme de doctorat.

Et même si je n’y suis pas allé pendant toute la vie des enfants, ils sont maintenant toute ma vie.

Gina Lawrence est une sorcière et professeur d’anglais basée à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Suivez-la sur Instagram ou visitez son site Web pour trouver des chats mignons, des lectures de tarot virtuelles et du pain au levain artisanal.