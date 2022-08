La victime de Tinder Swindler « rejoint Celebs Go Dating »

Cecilie Fjellhoy, l’une des femmes escroquées parmi des milliers par l’escroc sur Internet Simon Leviev, aurait signé pour Les célébrités vont à la rencontre.

Fjellhoy a joué aux côtés de Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte dans le documentaire explosif de Netflix L’escroc Tinderqui a mis au jour les bouffonneries criminelles de Leviev et a révélé comment il a manipulé des femmes pour qu’elles lui envoient des centaines de milliers de dollars tout en se faisant passer pour le milliardaire héritier d’une fortune en diamants.

On pense que Fjellhoy rejoindra Sinitta et L’île de l’amour star Laura Anderson sur la prochaine série de l’émission E4, qui est animée par les agents de rencontres Paul Carrick Brunson et Anna Williamson, qui tentent de mettre leurs célèbres clients en contact avec les partenaires de leurs rêves.

Selon The Sun, Fjellhoy a rejoint l’émission à la recherche d’un « renforcement de confiance » et veut trouver un « homme décent » qui ne « l’emmènera pas faire un tour ».

Le journal rapporte: « Elle a passé un moment terrible avec Simon et espère que son apparition dans l’émission lui donnera un regain de confiance. Cecilie veut un homme décent qui ne l’emmènera pas faire un tour.

« En plus de rencontrer quelqu’un de nouveau, elle pense que le spectacle fera partie d’un processus de guérison pour elle alors qu’elle réapprend à faire confiance. »

Après la diffusion du documentaire sur le vrai crime cette année, Fjellhoy et d’autres victimes de Leviev ont créé un GoFundMe pour essayer de compenser l’argent dont ils ont été escroqués.

Expliquant le déménagement dans un communiqué, Fjellhoy a déclaré: «Ainsi, les filles d’aujourd’hui – Pernilla, Ayleen et moi-même – avons décidé, après mûre réflexion, d’ouvrir un GoFundMe, un officiel, où nous essayons d’obtenir des fonds pour nous tous. .

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’autres choses pour lesquelles les gens pourraient vouloir aider les autres, mais si vous voulez nous soutenir, merci beaucoup. »

La description de GoFundMe disait : « Vous êtes probablement ici parce que vous avez entendu parler de notre histoire, et nous apprécions que vous preniez le temps de chercher et de trouver cette page.

« Ces derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et terrassées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde.

« L’amour pur est plus que ce à quoi nous nous attendions, et nous vous apprécions tous tellement.

« Après mûre réflexion et de nombreuses discussions, nous avons décidé de lancer cette collecte de fonds GoFundMe. Tant de gens nous ont demandé si nous en avions un, et il ne nous était pas venu à l’esprit d’en faire un avant cela. Cependant, nous avons repéré beaucoup de contrefaçons, ce qui nous met mal à l’aise. Nous ne voulons pas que plus de personnes se fassent escroquer.