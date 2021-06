La veuve Von’Du de Drag Race a été accusée d’agression domestique

« En tant qu’homme noir, je suis arrêté pour m’être défendu dans mon appartement. »

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT : cet article contient des détails sur les agressions domestiques.

Course de dragsters de RuPaul La star Widow Von’Du a été arrêtée pour avoir prétendument agressé son petit ami. Widow a participé à la saison 12 de Course de dragsters et s’est classé septième.

Lundi 31 mai, Widow – née Ray Fry – a été incarcérée dans la prison du comté de Jackson par le service de police de Kansas City. La police a répondu à un appel samedi vers 18 heures et « a contacté la victime qui a signalé une agression », a confirmé un représentant du département de police de Kansas City à People.

Selon un affidavit de cause probable obtenu par TMZ, Widow serait rentrée à la maison vendredi en état d’ébriété et aurait été fâchée contre son petit ami pour avoir dormi dans son appartement. Le petit ami de Widow a déclaré à la police qu’il avait dit à Widow à l’avance qu’il passerait la nuit là-bas.

La veuve Von’Du affirme qu’elle se défendait après son arrestation. Image : Monde des merveilles

La victime présumée a déclaré à la police qu’il avait été traîné sur le sol, frappé au visage quatre ou cinq fois, étranglé et poussé la tête la première dans un cadre de lit, ce qui l’a laissé inconscient et saignant. Lorsqu’il a repris connaissance, il s’est rendu à l’hôpital, où il a fini par subir 14 points de suture pour ses blessures au visage et à la tête.

Widow, 32 ans, a été accusée de voies de fait au premier et au deuxième degré. Elle a été libérée après avoir versé 5 000 € de sa caution de 50 000 € le mardi 1er juin.

Widow a nié les allégations, cependant, le Daily Mail rapporte qu’elle aurait dit « un garçon blanc m’a essayé et s’est fait battre le cul » dans une vidéo Instagram Live supprimée depuis.

Dans une vidéo de son arrestation sur les réseaux sociaux, Widow affirme qu’elle se défendait. Dans le clip, elle dit: « Vous me descendez parce que j’ai été agressée dans mon propre appartement car quelqu’un d’autre ne comprendrait pas que son privilège ne s’étend pas à mon appartement.

« En tant qu’homme noir, je suis arrêté pour m’être défendu dans mon appartement. Et juste parce qu’on lui a tabassé le cul parce qu’il ne voulait pas partir quand j’ai demandé cinq fois, je suis arrêté […] au lieu que quelqu’un soit arrêté pour m’avoir violé. »

La veuve doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 7 juin. Selon les dossiers du tribunal, elle est actuellement assignée à résidence, il lui est interdit de contacter la victime présumée ou les témoins, et elle ne doit pas posséder ou être en présence d’armes à feu.

