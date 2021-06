La veuve noire et si… ? Episode trouve le vengeur survivant dans un monde post-apocalyptique

De nouveaux détails ont lentement commencé à émerger concernant Et si… de Marvel ? Série animée, qui emmènera le public dans un voyage à travers le multivers, en lui présentant des versions intrigantes et différentes du MCU et des personnages qui s’y trouvent. Eh bien, nous avons maintenant quelques détails potentiels sur le Veuve noire épisode centré, qui suivrait l’assassin et Avenger alors qu’elle lutte pour survivre dans un monde post-apocalyptique.

Les rapports prétendent que l’histoire montrera Veuve noire comme l’un des seuls survivants d’un événement cataclysmique qui s’est produit en raison du méchant classique du MCU, Ultron, avec Natasha arborant désormais un nouvel ensemble d’armures composé de « manches plus courtes et de placage de métal sur son haut, s’adaptant probablement à son nouvel environnement plus sombre . »

Cette armure a été aperçue dans une version antérieure Et qu’est-ce qui se passerait si…? oeuvre promotionnelle, et il semble donc que dans cet univers alternatif, Ultron ait réussi à écraser un gros morceau de Sokovie sur Terre comme un astéroïde géant destructeur du monde. Le public se souviendra qu’il s’agissait du plan directeur du méchant en 2015 Avengers: l’ère d’Ultron, mais il a bien sûr été contrecarré par The Avengers et leur nouveau membre, Vision. Dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? on dirait que, pour une raison quelconque, les Avengers ont été battus, laissant le célèbre survivant Black Widow comme le seul en vie et se battant pour survivre au nouvel ordre mondial d’Ultron.

Et si… ? La série explorera ce qui se passerait si les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel s’étaient déroulés différemment. Les événements seront vus à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, et seront exprimés par Le Batman la star Jeffrey Wright. Pour ceux qui ne le savent pas, The Watcher est membre d’une race extraterrestre capable d’observer le multivers, intervenant occasionnellement lors d’événements en raison de son amour pour l’humanité.

Plusieurs autres détails de l’épisode ont depuis été révélés, notamment Peggy Carter prenant la place de Steve Rogers dans le programme Super Soldier et devenant Captain Britain, T’Challa devenant Star-Lord au lieu de Peter Quill, et Thor prenant un nouveau chemin en tant que « Party Thor ». après qu’il ne se soit pas trouvé à la hauteur de Mjölnir, le dieu du tonnerre venant à la place sur Terre et commençant une énorme fête qui fait des ravages.

La série animée présentera également les Gardiens du multivers, qui comprendront Peggy Carter, Erik Killmonger de Black Panther, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Black Widow, Doctor Strange et Thor. Et qu’est-ce qui se passerait si…? devrait faire sa première sur Disney + en août 2021 et comprendra 10 épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de 10 épisodes est en cours de développement.

Quant à Natasha Romanoff, le personnage reviendra en live action du standalone Veuve noire film, qui la trouve seule et forcée de faire face à un dangereux complot lié à son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne une vengeuse. Veuve noire devrait sortir aux États-Unis le 9 juillet 2021, simultanément dans les salles et via Disney+ avec Premier Access. Cela nous vient des Illuminerdi.

Sujets : Et si ?, Veuve noire