La veuve de Larry King révèle que sa cause de décès n’était pas COVID-19

La veuve de Larry King a révélé sa cause de décès, affirmant que ce n’était pas le COVID-19 même s’il avait été hospitalisé avec lui plus tôt ce mois-ci.

La légendaire personnalité de l’émission et de la télévision est décédée à 87 ans le 23 janvier au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Sa veuve, Shawn King, a déclaré à « Entertainment Tonight » que si la famille craignait pour sa vie après que le COVID-19 l’ait placé dans l’unité de soins intensifs, ce n’était pas la cause du décès.

La veuve de Larry King a déclaré que COVID-19 n’était pas la cause de sa mort à 87 ans. Images d’Alessio Botticelli / GC

«C’était une infection, c’était une septicémie», dit-elle. « Eh bien, il était enfin prêt à partir, je vais vous le dire. Vous savez, il n’a jamais voulu y aller, mais son petit corps adorable était juste – il venait d’être frappé tant de fois avec tant de choses et une fois que nous avons entendu le mot COVID, tous nos cœurs viennent de couler.

« Mais il l’a battu, tu sais, il l’a battu, mais ça a fait des ravages et puis l’infection sans rapport est finalement ce qui l’a pris, mais garçon, il n’allait pas tomber facilement. »

King, qui animait toujours deux talk-shows numériques sur Ora.Tv et Hulu après avoir pris sa retraite de CNN en 2010, avait des antécédents de problèmes de santé. Le New York Post a rapporté qu’il avait été hospitalisé en novembre pour un problème de circulation sanguine. Il avait également subi une maladie cardiaque, un cancer du poumon, un cancer de la prostate et un accident vasculaire cérébral presque mortel en 2019 qui lui a laissé un coma pendant des semaines.

Shawn King et leurs deux fils, Chance, 21 ans, et Cannon, 20 ans, ont eu des funérailles privées pour lui cette semaine. King laisse également dans le deuil son fils, Larry King Jr., 59 ans, issu de son mariage avec Annette Kaye. Ses deux autres enfants, sa fille Chaia, 51 ans, et son fils Andy, 65 ans, sont décédés l’année dernière.

Sa famille a rendu un hommage particulier à sa mode signature lors de la cérémonie privée.

« Nous tous, c’était juste de la famille, nous portions les bretelles de Larry, chacun de nous », a déclaré Shawn King à « ET ». « Et c’était une belle, aimante … juste parfaite, juste parfaite. C’était de la famille. Il n’y avait pas de showbiz, non, rien de tout ça. »

Shawn et Larry avaient une relation de haut en bas qui comprenait tous les deux une demande de divorce en 2010, mais s’étaient réconciliés, puis Larry avait demandé le divorce en 2019. Shawn a déclaré à « ET » que ce n’était pas finalisé.

« Dans mon cœur, je ne pensais pas que cela allait vraiment arriver et cela ne s’est jamais produit », a déclaré King. « Nous étions des partenaires dans tous les sens du terme, dans les affaires, et enfin dans notre famille, puis dans les affaires. Mais nous sommes une famille proche. »

Sa veuve lui a dit que son dernier message sur FaceTime était: « Je t’aime, prends soin des garçons. »

«Je crois qu’il est toujours autour de nous et je peux le sentir», a-t-elle poursuivi. « Je peux très, très distinctement le sentir autour de moi et autour de nous. Et il avait l’habitude de toujours, vous avez probablement 30 extraits sonores différents de lui disant: ‘Je me pince chaque jour. Je ne peux pas croire que c’est ma vie.’

« Et il l’a vraiment, vraiment fait. Donc tous ces beaux hommages, tu sais, je suis sûr qu’il est ravi, et la famille, nous sommes tous tellement heureux et si fiers de lui pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites. Il a fait beaucoup. «