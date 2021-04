La version VR de Resident Evil 4 annoncée pour Oculus Quest 2

Dans la nuit du 15 au 16 avril 2021, Capcom a accueilli une vitrine pour la franchise Resident Evil. Dans le cadre de l’événement numérique, qui a débuté à minuit, nous avons reçu, entre autres, de nombreuses informations sur la dernière ramification de la série: Resident Evil 8 servi.

Les joueurs sont autorisés à accéder au mode action Les mercenaires comme deux démos qui sera activé pour les différentes plateformes avant la sortie officielle du titre d’horreur début mai. De plus, Capcom en a donné un la coopération avec les développeurs de Mort à la lumière du jour connu. Bientôt, vous pourrez être poursuivi dans le jeu d’horreur asynchrone par un tueur de la série « Resident Evil ».

Resident Evil 4 en VR

Une autre bonne nouvelle s’adresse à tous les fans de VR. Parce que Capcom a annoncé lors de la vitrine qu’ils travaillaient avec Oculus Studios de Facebook et Armature pour créer une version VR de Resident Evil 4 pour le Oculus Quest 2 publier à la première personne. Nous avons inclus la première bande-annonce de ce projet sous ces lignes.

Plus de détails et du matériel de jeu seront disponibles sur 21 avril dans le Vitrine du jeu Oculus publié.

« Resident Evil 4 » a été initialement publié en 2005 pour le Cube de jeu Nintendo publié avant la sortie d’une version pour PlayStation 2 la même année. Au fil des ans, Capcom a sorti le classique sur presque toutes les principales plates-formes. Même sur le Commutateur Nintendo vous pouvez jouer à « Resident Evil 4 » pendant ce temps.

Y aura-t-il un remake pour Resident Evil 4?

La rumeur veut qu’il y ait actuellement aussi un Refaire pour « Resident Evil 4 » en cours. Cependant, cela devrait prendre un certain temps avant que cela ne soit publié. Les initiés de l’industrie parlent de 2022 ou même de 2023 comme une année de publication possible. En attendant, vous devriez avoir assez à faire avec Resident Evil 8 Village pour le moment. Le titre sortira le 7 mai sur PS4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia et PC.