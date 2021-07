La version Tchernobylite PS4 sortira le 7 septembre, PS5 plus tard cette année

La version PlayStation 4 du RPG d’horreur de survie Chernobylite a été confirmée pour une sortie le 7 septembre 2021, avec une édition PS5 native qui devrait suivre plus tard dans l’année. Une nouvelle bande-annonce capture la boucle de gameplay tendue du titre aux côtés de la visite du développeur The Farm 51 sur le lieu réel de Tchernobyl. L’expérience comprend une recréation entièrement numérisée en 3D de l’ensemble de la zone d’exclusion, complétée par certaines des créations horribles de l’équipe. Le jeu sera disponible à la fois numériquement sur le PS Store et via la version physique habituelle.

Alors que tout le monde incarnera Igor, un ancien employé de la centrale de Tchernobyl qui est retourné dans la ville abandonnée pour enquêter sur la disparition de sa femme 30 ans auparavant, il n’y a pas deux playthroughs qui seraient identiques. « Les choix et l’histoire sont entre vos mains. Choisissez judicieusement de faire confiance ou non à vos camarades, d’utiliser des ressources pour la survie ou la recherche, et de faire face aux conflits ou de les éviter. L’avenir dépend de vous. » Vous devrez vous engager dans la furtivité, le combat et constituer une base pleine de ressources et d’alliés pour assurer votre survie.

