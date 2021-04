La version PS5 de The Elder Scrolls Online arrive en juin

The Elder Scrolls Online fera l’objet d’une énorme refonte dans deux mois, car la version mise à niveau de la PlayStation 5 a été confirmée sur le point d’être lancée. Le MMO de Bethesda sortira sur PS5 le 8 juin 2021, apportant avec lui une longue liste d’améliorations visuelles et techniques. Ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 auront droit à une mise à niveau gratuite et la bande-annonce ci-dessus peut commencer à vous donner une bonne idée de ce à quoi vous attendre. À première vue, il s’agit d’une mise à niveau impressionnante qui fera briller le monde de The Elder Scrolls Online sur les consoles.

Tout d’abord, le MMO fonctionnera à 60 images par seconde lorsque le mode Performance est sélectionné. Actuellement plafonné à 30, ce sera la mise à niveau que les joueurs chevronnés remarqueront le plus. Non loin derrière, les temps de chargement seront plus courts, avec un article de blog très détaillé sur le site Web The Elder Scrolls Online indiquant que certains ont été réduits de près de moitié. Les distances de dessin ont également été presque doublées dans tous les domaines, la PS5 prendra en charge des textures de résolution plus élevée et un anticrénelage amélioré aidera à lisser davantage la verdure et les structures du jeu.

Le développeur a également concentré ses efforts sur l’amélioration des reflets, qui seront plus visibles dans les zones avec de l’eau. Les ombres ont tellement retenu l’amour que ce que vous voyez sur PS5 sera équivalent aux paramètres Ultra sur PC tandis que la profondeur de champ créera des vues d’arrière-plan encore plus réalistes. Enfin, l’occlusion ambiante et l’éclairage global de l’espace de l’écran ont tous deux reçu une mise à niveau, mais nous n’allons pas rester assis ici et prétendre savoir quelles sont ces deux fonctionnalités.

La version PS5 sera lancée le même jour que la prochaine extension The Elder Scrolls Online: Blackwood, ce qui signifie que vous pouvez profiter de ce nouveau contenu de manière native sur le dernier système de Sony dès le premier jour. Avez-vous hâte de découvrir ces mises à jour majeures? Pourraient-ils vous inciter à essayer le MMO pour la première fois? Jeu de rôle dans les commentaires ci-dessous.