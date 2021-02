La version PS5 de Marvel’s Avengers arrive le 18 mars avec l’extension Hawkeye

Crystal Dynamics a révélé que la version PlayStation 5 de Marvel’s Avengers sortira le 18 mars 2021 aux côtés de l’extension gratuite Hawkeye. La mise à niveau vers la version actuelle sera gratuite pour les propriétaires de PlayStation 4 préexistants, et le deuxième super-héros à être ajouté au jeu après le lancement ne coûtera rien non plus. Le dernier livestream War Table de Square Enix décrit en détail ces deux étapes importantes pour Marvel’s Avengers, avec toutes les séquences de jeu d’une PS5. Vérifiez-le ci-dessus.

Sur le blog PlayStation, Leyla Karasuma de Crystal Dynamics parle de ce que Clint Barton apporte au titre basé sur le butin ainsi que de son moveet. « Dans Future Imperfect, un scénario inspiré de la série Old Man Hawkeye de Marvel Comics et du scénario » Ma vie en tant qu’arme « de Hawkeye (2012), vous emmènerez Clint dans un périlleux voyage vers une Terre du futur et entrez dans un nouveau biome connu sous le nom de Wasteland pour retrouver Nick Fury disparu, affronter le méchant Maestro et sauver le monde. Avons-nous mentionné que son copain canin Lucky sera également présenté dans cette opération? «

Comme précédemment confirmé, Marvel’s Avengers proposera deux modes graphiques différents sur PS5. L’un cible 60 images par seconde à une résolution dynamique de 4K, tandis que l’autre augmente encore plus les visuels. Les temps de chargement seraient également beaucoup plus courts sur la nouvelle machine de Sony. Allez-vous donner une autre chance aux Avengers de Marvel sur PS5? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.