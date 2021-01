La version PS5 de Maneater sera gratuite le 5 janvier pour les membres PS Plus

Il ne reste qu’un jour à attendre pour les membres PS Plus qui souhaitent acheter d’autres jeux gratuits pour le mois de janvier. La liste a été révélée une semaine avant la sortie officielle et dans le groupe se trouve la version PS5 de Maneater.

C’est une excellente nouvelle si vous êtes l’un des joueurs chanceux à avoir une PS5, car vous pourrez utiliser 60 FPS avec une résolution 4K native. C’est la meilleure façon de jouer en tant que requin, simplement désireux de manger autant d’humains et d’espèces de poissons que possible.

Maneater est un jeu assez unique que nous n’avons pas vu jusqu’à présent. Les joueurs peuvent jouer le rôle d’un prédateur suprême dans l’océan. Il y a beaucoup d’avantages à être un requin, comme nager très vite, avoir une grande bouche et une morsure puissante qui peut le soutenir.

Vous passerez la majorité de votre temps à passer par mission après mission, à améliorer votre requin et éventuellement à le faire évoluer. Cela vous permet de rester assez investi dans le combat plus basique, car vos capacités changent constamment.

Heureusement, Tripwire Interactive vous a donné plusieurs chemins évolutifs à suivre pour ne pas être obligé de suivre une direction. Vous pouvez tout détruire dans les eaux comme bon vous semble, laissant une traînée de sang derrière vous.

Il est important de revenir aux commandes de combat. On ne vous donne pas beaucoup de travail ici et c’est important de le noter avant de susciter vos espoirs. Les contrôles sont assez basiques et c’est le principal élément de gameplay qui tient Maneater retour.

Il est difficile de critiquer le jeu car un requin ne peut pas faire grand-chose, surtout lorsqu’il est hors de son élément d’eau habituel. La progression en fait assez pour compenser cette lacune et vous faire revenir pour voir comment les choses peuvent être différentes dans les eaux.

Même si tu as joué Maneater sur la PS4, le vérifier sur la PS5 est un argument de vente convaincant en raison des meilleures performances et des meilleurs visuels auxquels vous aurez accès. De plus, le jeu est entièrement gratuit sur PS5 si vous avez un abonnement PS Plus, vous ne prenez donc pas vraiment de pari.

Si vous aimez manger beaucoup de monde et combattre d’autres prédateurs majeurs dans l’océan, alors Maneater est un bon moment à vérifier – même juste pour la nouveauté d’être un requin.