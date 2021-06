La version PS5 de Greedfall sort la semaine prochaine avec une grande extension

Focus Home Interactive a annoncé que la version PlayStation 5 de Greedfall sera lancée la semaine prochaine le 30 juin 2021, avec un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 disponible pour les acheteurs préexistants. L’édition améliorée du RPG prend en charge une résolution 4K native et des temps de chargement plus rapides, ainsi que 60 images par seconde lorsque le mode performance est sélectionné. Vous pourrez également transférer votre sauvegarde depuis la version PS4.

Cependant, ce n’est pas tout ce que le développeur Spiders a prévu pour mercredi prochain. La première grande extension du jeu arrivera le même jour, intitulée The De Vespe Conspiracy. Ajoutant une nouvelle île au monde de Teer Fradee, le DLC développe le récit du jeu de base. Il comprendra également de nouveaux ennemis et équipements.

« La conspiration De Vespe s’étend sur le monde et l’histoire chéris de GreedFall, vous invitant à mettre le pied sur une région jusqu’alors inconnue de Teer Fradee et à vous attaquer à une toute nouvelle intrigue. menace l’équilibre des pouvoirs. Explorez une région inexplorée de l’île, combattez de nouvelles bêtes étranges, améliorez votre équipement avec de nouveaux équipements et affrontez une nouvelle faction ennemie crapuleuse dans votre chasse pour découvrir la vérité. »

Lorsque nous avons examiné la version PS4 de Greedfall en 2019, nous avons affirmé qu’il s’agissait du meilleur jeu de Spiders. Cela reste vrai à ce jour puisque son prochain titre, Steelrising, n’est pas encore sorti. Nous avons conclu: « Il raye avec succès cette démangeaison de BioWare avec un monde intrigant, des personnages sympathiques et un gameplay solide comme le roc. Cependant, à part son cadre unique, rien à propos de GreedFall ne se démarque vraiment. Son combat est bon mais pas génial, son jeu de rôle est en grande partie bien mais finalement rabougri, et son écriture est compétente mais parfois ennuyeuse. GreedFall est sur le point d’être quelque chose de spécial. Les fans de RPG trouveront beaucoup à aimer, mais n’attendez pas le prochain chef-d’œuvre du genre. «