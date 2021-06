La version PS5 de DOOM Eternal est disponible au téléchargement maintenant

Le DOOM Slayer a mis du temps à apparaître sur le PlayStation Store, mais la version PS5 de DOOM Eternal est désormais enfin disponible en téléchargement. Il pèse 68 Go. Pour rappel, la campagne post-lancement DOOM Eternal: The Ancient Gods a également été mise à niveau pour prendre en charge les améliorations apportées par l’édition PS5, ce qui signifie que vous pouvez jouer toute l’histoire avec des visuels de la génération actuelle.

Ces graphiques sont accessibles via trois modes différents : Mode Performance, Mode Équilibré et Mode Ray Tracing. Comme nous l’avons détaillé plus tôt ce mois-ci, « Performance utilise une résolution de 1584p à 120 images par seconde, Balanced opte pour 60 images par seconde à 2160p et Ray Tracing active la fonctionnalité en question tout en fonctionnant à 60 images par seconde. seconde à 1800p ». Les trois variantes prendront en charge la mise à l’échelle dynamique de la résolution.

Aviez-vous attendu une version PS5 native avant de partir en enfer ? Faites-vous tuer dans les commentaires ci-dessous.