La version PS5 de Bugsnax est toujours gratuite pour les membres PS Plus

Le mois de décembre est sur le point de se terminer. Mais avant que cela ne se produise et que la nouvelle année arrive officiellement, il n’est pas trop tard pour reprendre le mois de décembre PlayStation Plus des cadeaux. Cela inclut la version PS5 de Bugsnax de Jeunes chevaux.

Si vous aimez les jeux aux tons légers et vous emmènent dans des aventures fantaisistes, c’est certainement une offre gratuite que vous ne voulez pas manquer. Il sera disponible jusqu’au 4 janvier, il reste donc du temps pour participer aux festivités réconfortantes si vous avez manqué.

Depuis sa sortie en novembre, Bugsnax s’est plutôt bien passé. Il n’y a pas beaucoup de jeux sur la PS5 pour le moment, donc ce jeu d’action-aventure s’est définitivement démarqué, surtout si l’on prend en compte ses concepts distincts.

Si vous n’êtes pas déjà familier avec la prémisse derrière Bugsnax, vous êtes un journaliste envoyé sur l’île colorée de Snaktooth. Il abrite des créatures alimentaires appelées Bugsnax, qui sont adorables et difficiles à ne pas aimer.

Le concept de la nourriture en tant que créatures est certainement une direction intéressante qui ne devient jamais fatigante dans ce jeu, même si les missions principales ont tendance à avoir une formule de rinçage et de répétition.

Votre objectif principal est d’interroger les habitants de Snaktooth, qui sont dispersés et veulent que vous accomplissiez des missions pour eux avant qu’ils n’acceptent de se rencontrer dans un lieu central. Les missions varient, mais la plupart sont centrées sur la collecte de Bugsnax. C’est comme Pokémon, seules les créatures ressemblent à une sorte de nourriture. De la pizza aux fraises, chaque groupe alimentaire est bien représenté dans ce jeu.

Le développeur a mis beaucoup de variété dans ses conceptions et ses comportements, ce qui vous donne beaucoup d’enthousiasme lorsque vous rencontrez différentes espèces. La nature amusante du jeu et les sonorités familiales sont d’excellents éléments que vous apprécierez au début de l’histoire.

Bugsnax sur la PS5 n’utilise pas vraiment les capacités de nouvelle génération, mais c’est un jeu qui a beaucoup de cœur et qui vous emmènera dans un voyage émotionnel surprenant à la fin. Il est également facile d’apprécier l’histoire simple mais significative, remplie de rebondissements.

Si vous avez un abonnement PS Plus et que vous ne l’avez pas ajouté à votre collection, c’est le bon moment. Il y a beaucoup à aimer avec l’histoire, la variété des personnages et bien sûr, le Bugsnax. Cela devrait vous retarder jusqu’à la prochaine série de cadeaux pour les membres PS Plus en janvier.