La version physique de Kingdoms of Amalur pour Switch comprend le "Partie complète" Sur cartouche

Plus tôt cette semaine, THQ a annoncé qu’il apporterait Royaumes d’Amalur: Reckoning sur la Nintendo Switch.

Bien que nous sachions que le RPG à succès comprendra trois DLC – The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel et Weapons and Armor bundles, le compte de jeu officiel sur Twitter a maintenant clarifié les choses. Il y aura une édition physique et elle inclura le tout jeu sur la cartouche – avec « aucun téléchargement requis ».

Il y aura à la fois une édition numérique et une édition physique disponibles pour la version Nintendo Switch de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. L’édition physique aura le jeu COMPLET sur la cartouche, AUCUN téléchargement n’est requis. #ReReckoning pic.twitter.com/uWKeF6EPoU– Royaumes d’Amalur: Reckoning (@ReckoningGame) 20 janvier 2021

En disant cela, THQ Nordic a des plans pour une toute nouvelle extension pour le jeu appelé «Fatesworn». Il n’y a pas de détails à ce sujet pour le moment, mais évidemment, il devra être téléchargé lors de sa sortie.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arrive sur Nintendo Switch le 16 mars. Allez-vous prendre une copie physique ou numérique de celui-ci? Avez-vous joué l’original dans la journée? Dites-nous ci-dessous.