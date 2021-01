La version mexicaine de Cobra Kai avec Paul Villafuerte fait fureur dans les réseaux

Cobra Kai est un succès total sur Netflix et particulièrement en Amérique latine car il est leader dans plusieurs pays de la région. C’est pourquoi la série a voulu rendre hommage à ses fans et mettre en place un version mexicaine drôle avec le protagoniste de Paul Villafuerte de Barras Praderas. La vidéo a fait fureur sur les réseaux sociaux en quelques heures. Sans crainte de succès!

L’athlète s’est fait connaître avec des vidéos virales sur Facebook depuis 2019, où il a été montré en train de s’entraîner alors qu’il avait perdu sa jambe gauche dans un accident. Comme l’exercice l’a sorti de la dépression et de l’alcoolisme, il a commencé à envoyer des messages de motivation sur Internet et pJ’utilise une salle de sport à Naucalpan, État du Mexique, pour aider les jeunes.

Au cours du confinement le plus fort de la pandémie de coronavirus au début de 2020, Barras Praderas est devenu plus célèbre et ses phrases ont servi à encourager en cette période difficile. « Il tient bon, maman », « vualá, pure viande maigre » et « tiens bon, la la! Tu es chef du canton » sont parmi les plus mémorables.







Netflix a examiné cette histoire de dépassement et l’a adaptée à Cobra Kai. Je l’ai appelé Le dojo du mamado (en référence à la vallée de Mamado) et a mis en place tout un terrain autour de Villafuerte et de ses amis. La fraise pour le dessert a été mise par lui-même John Kreese quand il est apparu et a dit: « Je n’ai pas peur du succès, papa ».







La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a généré toutes sortes de réactions de la part des fans. Alors que certains ont montré leur bonheur et leur étonnement, d’autres ont été bouleversés parce qu’ils croient que la façon dont les Mexicains parlent est stigmatisée. « Oncle Netflix, avec ça tu as gagné mon abonnement à vie! Pas de peur du succès Papa! », était l’un des commentaires en faveur.

La stratégie du service de streaming pour promouvoir Cobra Kai comprenait également des publications spéciales pour l’Argentine et la Colombie. Au Mexique, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, au Paraguay et en Argentine, elle est en tête du classement des séries les plus regardées.