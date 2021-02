La version Metro Exodus PS5 fonctionne à 4K 60FPS, prise en charge DualSense incluse

Developer 4A Games a détaillé à quoi s’attendre de la mise à niveau PlayStation 5 de cette année pour Metro Exodus, et tout cela ressemble à une amélioration assez charnue. En tant que base, l’expérience post-apocalyptique se déroulera à une résolution 4K avec prise en charge de 60 images par seconde. Cela sera fourni comme une mise à niveau gratuite pour les propriétaires de la version PlayStation 4 à un moment donné plus tard dans l’année.

Ailleurs, le contrôleur PS5 DualSense sera pris en charge avec un retour haptique. Comme le dit le studio: « Quiconque essaie frénétiquement de faire monter la pression sur son Tikhar au milieu d’une bataille rangée pourra imaginer le genre de chose que nous visons! » Le jeu original et les deux morceaux de DLC présenteront le propre Ray Traced Global Illumination et Ray Traced Emissive Lighting ainsi que des temps de chargement «considérablement réduits». Ensuite, il y aura également des améliorations supplémentaires de polissage, de qualité de vie et la possibilité d’ajuster le champ de vision du jeu.

À l’époque où nous avons examiné Metro Exodus sur PS4 en 2019, une note de 6/10 a été attribuée en raison de nombreux problèmes et de très longs temps de chargement. Il semble que cette version améliorée de la PS5 résoudra ces revers techniques. Allez-vous revenir à Metro Exodus sur PS5 ou en faire l’expérience pour la première fois? Survivez au froid dans les commentaires ci-dessous.