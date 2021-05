La version Metro Exodus PS5 émerge le 18 juin, toujours une mise à niveau gratuite pour les joueurs PS4

DEWALT Tronçonneuse élagueuse XR 18V 30 cm version nue en boîte carton - DEWALT - DCM565NT

Guide et chaine OREGON 30cm. Moteur brushless haute efficacité - Jusqu‘à 70 coupes 4x4 par charge avec une batterie XR 18V 5Ah Li-Ion. Graissage automatique, pour moins de maintenance. Montage et tension de la chaîne sans outils, mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne. Vitesse variable à la gâchette, pour plus de contrôle au démarrage et lors de la coupe. Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc, pour un meilleur prise en main et plus de confort lors d une utilisation prolongée.Livrée sans batterie ni chargeur.Contenu :1 x Tronçonneuse élagueuse XR 18V 30 cm Caractéristiques :Tension : 18 VLongueur de guide : 30 cmInterrupteur de sécurité : NonRéservoir transparent / jauge d‘huile : OuiCapacité de réservoir de l‘huile : 0.120 LIncertitude K 2 (Bruit) : 96.5 dB(A)Incertitude K 1 (Bruit) : 76.5 dB(A)Vibration main / bras pondérée : 3.5 m/s2Vitesse de la chaîne : 7.68 m/sPoids : 3.5 Kg