La version Maneater de Nintendo Switch sera vue en mai

Gainer nos branchies de requin de manière portable sera possible grâce à la version Maneater de la Nintendo Switch.

Après avoir fait des ravages pendant un moment et nous avoir fait sentir comme le protagoniste du film réalisé par Steven Spielberg, Tripwire Interactive et Deep Silver ont confirmé l’arrivée de la version de Maneater de Nintendo Switch.

C’est un jeu dans la clé du RPG dans lequel on prend le contrôle d’un requin qui doit manger tout ce qui est en passe de remplir sa mission. Désormais, grâce aux fonctions hybrides et portables de la console Gran N, on peut même y jouer sur la plage ou sur un bateau, si nécessaire.

Il sera lancé dans les eaux de la Nintendo Switch le 25 mai 2021 avec un prix public conseillé de 39,99 euros. Au cas où vous ne savez pas de quoi il s’agit, ses responsables le définissent comme un « Shark RPG ».

Il est temps de plonger dans l’océan pour explorer la peau d’un requin qui commence comme un bébé qui doit survivre en se nourrissant de l’écosystème qui l’entoure. Et cela signifie à la fois la faune et les humains à couper le souffle et passer un après-midi paresseux.

Vous devez explorer pour pouvoir manger et faire évoluer le requin. Ainsi, il pourra grandir et affronter les chasseurs qui viendront à chaque révolte près du rivage. Le jeu a une action intense et originale, obtenant de nouvelles compétences et mouvements au fur et à mesure que nous progressons

A défaut de savoir quelles seront ses performances sur Nintendo Switch, nous vous laissons avec notre analyse de cette proposition marine et sanglante originale, que nous classons comme «une aventure RPG très rafraîchissante qui rappelle les bons moments que le jeu Jaws Unleashed nous a laissés il y a 14 ans«.