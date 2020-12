La version finale de Hennessey Venom F5 a été révélée. Sera-t-il capable d’atteindre 500 km / h?

O Hennessey Venom F5 nous a été initialement fait connaître en 2017 et promis, à l’époque, d’atteindre 483 km / h (300 mph) pour garantir le titre de voiture la plus rapide du monde – tant de choses se sont passées depuis …

Après un Bugatti Chiron le véhicule modifié a franchi cette étape importante (dans une direction, il convient de noter) – 304,773 mph ou 490,484 km / h – les candidats les plus rapides au monde, y compris cette nouvelle Venom F5, se sont sentis obligés de relever leur vos objectifs pour (au moins) 311 mph, soit une métrique de 500 km / h.

Nous avons récemment vu le SSC Tuatara revendiquent ce record avec une vitesse moyenne de 508,73 km / h et un pic de 532,93 km / h – des valeurs à première vue incroyables… et ils ont fini par l’être, dans l’un des épisodes les plus rocheux dont il y a de la mémoire autour de l’obtention d’un record. Du démantèlement de la vidéo officielle qui montrait l’impossibilité pour les Tuatara d’atteindre cette vitesse, à la contre-réponse de la CSE avec des déclarations qui se sont avérées trompeuses, jusqu’à la conclusion évidente que la seule solution pour restaurer la crédibilité serait de répéter le tentative d’enregistrement.

Donc, pour le moment, c’est toujours le Koenigsegg Agera RS la voiture la plus rapide de la planète, fabriquée en 2017, avec une vitesse moyenne officielle de 446,97 km / h et un pic de 457,49 km / h. Koenigsegg lui-même entend défendre le titre avec le Jesko Absolut, une version spécifique de Jesko à cet effet.

C’est dans ce contexte encore troublé que l’Américain Hennessey dévoile la version finale du Venom F5, dont le développement est pratiquement achevé, promettant de débuter les livraisons courant 2021. La production de l’hyper sport sera limitée à seulement 24 unités, avec des prix à partir de 2 , 1 million de dollars (environ 1,722 millions d’euros).

Plus de 500 km / h

Pour atteindre les 500 km / h promis, le Hennessey Venom F5 dispose d’un V8 biturbo substantiel doublé Fureur (fureur). Et ça doit être furieux. Avec une capacité de 6,6 l, le V8 à 90 ° offre 1842 ch et 1617 Nm couple maximal, nombres massifs qui ne seront envoyés qu’aux roues arrière – larges et collantes Michelin Pilot Sport Cup 2 avec 345/30 ZR20 à l’arrière et 265/35 ZR19 à l’avant – via une transmission semi-automatique à sept rapports.

Le Fury pèse 280 kg, son bloc étant, fait intéressant, en fer. Mais il ne manque pas de matériaux plus légers et même exotiques dans sa construction, comme les culasses en aluminium, l’utilisation du titane pour des composants tels que le vilebrequin, les pistons, les bielles et les soupapes, ou encore l’utilisation d’Inconel pour le système d’échappement. La lubrification se fait par carter sec.

Avec Hennessey annonçant un poids à sec de 1360 kg, ajoutant même tous les fluides et carburants nécessaires à son fonctionnement et une personne pour le conduire, le Venom F5 devrait être plus puissant que lourd – moins de 1 kg / ch -, annonçant des avantages hors de ce monde.

Même s’il s’agit d’une propulsion arrière, les 100 km / h seront expédiés en seulement 2,6 s, mais ce qui a vraiment retenu notre attention, ce sont les rares 4,7 s pour atteindre 200 km / h, les 8,4 pour les 300 km / h. h et 15,5 s après le «coup» initial, sommes-nous déjà à 400 km / h – fureur et folie? Sans aucun doute.

Pour arrêter tout cela… la fureur et la folie, le Hennessey Venom F5 est équipé de disques avant et arrière en carbone-céramique de 390 mm x 34 mm, avec six étriers à pistons à l’avant et quatre à l’arrière.

Comme pour ses rivaux, Jesko et Tuatara, deux packages aérodynamiques seront disponibles. Une première, avec moins de résistance et moins de support négatif (appui), pour atteindre 500 km / h, et une seconde, avec plus appui, adapté aux circuits. Le coefficient de traînée annoncé (C X ) est de 0,39.

Volant … ou joystick?

Les 1360 kg à sec annoncés résultent principalement de l’utilisation abondante de fibre de carbone, comme dans la monocoque – seulement 86 kg – et de panneaux de carrosserie. L’intérieur révèle également une focalisation étroite: tout tourne autour du conducteur / conducteur. L’intérieur est minimaliste, mettant en valeur le volant, inspiré du joystick d’un avion, n’ayant pas de capote (améliore la visibilité pour favoriser un positionnement plus correct de la tête du conducteur dans le siège).

Le volant s’inspire également de ceux utilisés par la Formule 1, concentrant une série de commandes, allant de l’allumage des phares et des essuie-glaces à la sélection des modes de conduite. En parlant de cela, cinq modes sont disponibles: Sport, Track (piste), Drag (début), Wet (humide) et F5. Le 1842 ch n’est entièrement disponible que dans ce dernier mode F5, et dans chaque mode, il existe différents calibrages pour divers paramètres (puissance, traction et contrôle de stabilité, etc.)

Cet intérieur clairsemé manque de commodités quotidiennes, comme la climatisation ou Apple CarPlay et Android Auto – Hennessey promet une dose décente de civilité de la part du Venom F5 dans une utilisation plus banale, ce que nous ne pourrions pas dire de son prédécesseur, également de nom Venom, qui avait comme point de départ une Lotus Exige plus modeste.

« Nos clients aiment la vitesse, nous étions donc ravis d’aller aux limites de ce qui est possible pour essayer d’obtenir le record de la voiture de série la plus rapide au monde, mais la Venom F5 est plus que de la vitesse et de la puissance. Cette voiture aura un comportement superbe, qualité exceptionnelle, il y a plus de 3000 pièces uniques, les matériaux sont exquis, tout est un hommage mérité aux 30 ans de la marque Hennessey. « Hennessey

La Henessey Venom F5 remportera-t-elle le titre de voiture la plus rapide du monde?

Eh bien, nous devrons attendre encore un peu pour le savoir – cela se produira dans le courant de 2021 -, mais Hennessey prépare déjà cette tentative. La course sera vérifiée indépendamment par Racelogic, qui utilisera les systèmes d’acquisition de données GPS VBOX. Les ingénieurs Racelogic et VBOX vérifieront toutes les données enregistrées et les vitesses atteintes.

Hennessey aura des témoins indépendants, des médias et également des clients du Venom F5 présents dans cette tentative. Les données GPS et l’enregistrement vidéo ininterrompu de la tentative seront également rendus publics – personne ne veut répéter ce qui s’est passé avec le SSC Tuatara.