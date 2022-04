La version coréenne de La Casa de Papel a une date de sortie

NETFLIX

La fiction d’Álex Pina aura une adaptation sur Netflix. Connaissez tous les détails et découvrez quel acteur de The Squid Game dirige le casting.

©NetflixThe Paper House: Korea a annoncé sa date de première.

Au cours des dernières années, Netflix constate une nette tendance : les séries américaines et britanniques ne sont plus les plus recherchées par le public. En ce sens, les succès sont venus de pays tels que Espagne Soit Corée du sud qui ont proposé de nouvelles visions de leur culture. Des phénomènes comme Le vol d’argent Soit Le jeu du calmar Ils en sont le parfait exemple. Ainsi, le N rouge lancera une version coréenne de la fiction d’Álex Pina qui a déjà annoncé sa date de sortie.

C’était en mars 2021, avant la fin de Le vol d’argent, dont Netflix a publié qu’il développerait une adaptation de la célèbre histoire de braquage. et la fureur de Le jeu du calmarCela n’a fait que l’intensifier. C’est que, l’un des acteurs, participera à cette nouvelle version. Il s’agit de Parc Hae Sooqui joue le personnage de Cho Sang-woo et qui jouera le rôle de Berlin dans le projet qui donne une autre perspective à la série espagnole.

Une courte bande-annonce officielle publiée par le géant du streaming a excité les fans qui ne peuvent pas attendre cette sortie. Quand cela va arriver? Le prochain 24 juin les épisodes seront disponibles La maison du papier : Corée. « Un voleur qui vole une petite caisse est tué dans la poursuite ou finit en prison. Mais un voleur qui vole à grande échelle peut changer le monde et même devenir un héros.», assure l’avance qui donne des indices sur ce que nous verrons dans à peine deux mois.

« On va faire le plus gros braquage de l’histoire. Le public verra ce spectacle en direct. et nous soutiendra», conclut-il en faisant la présentation au casting avec des masques. Cette fois, ce ne sont pas les caractéristiques de Salvador Dalí, mais ils ont opté pour une nouvelle identité qui fait référence à la culture coréenne, bien qu’elle respecte l’argument d’origine. aura 12 épisodes dirigé par Kim Hong Suntandis que le script sera adapté par Ryu Yong Jae.

Au casting, non seulement Park Hae-soo incarnera Berlin, mais ils rejoindront également le casting. Yoo Ji-tae en tant que professeur Jun Jong Seo comme Tokyo, Lee Won-jong comme Moscou, Kim Ji-hun comme Denver, Jan Yoonju comme NairobiPark Jung Woo comme rivière, Kim Ji-hun comme Helsinki et Lee Kyu Ho comme Oslo. En outre, Kim Yunjin et Kim Sung-o seront les policiers les plus remarquables, tandis que Park Myung-hoon et Lee Joobeen Ils joueront le rôle des otages.

