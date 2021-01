La version bêta mondiale et le plan de déploiement de la version officielle de ColorOS 11 publiés pour janvier 2021

Avez-vous attendu le Plan de déploiement OPPO ColorOS 11 pour vos appareils Oppo et je voulais savoir quand vous recevrez enfin la version bêta ou la version officielle de ColorOS 11 basée sur Android 11 sur votre appareil oppo ?. Eh bien, vous avez une bonne nouvelle ici, Oppo a officiellement annoncé la version bêta mondiale de ColorOS 11 et le plan de déploiement de la version officielle basée sur Android 11 pour plusieurs de ses appareils qui recevront la mise à jour en janvier 2021.

Notamment, la mise à jour de la version bêta et officielle d’OPPO ColorOS 11 est déjà lancée pour plusieurs appareils Oppo dans le monde, notamment Oppo Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition et Oppo F11, F11 Pro, F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition et plus.

Vous pouvez trouver ci-dessous le calendrier de sortie mondial complet de la version bêta d’OPPO ColorOS 11 et de la mise à jour officielle basée sur le dernier Android 11.

Les smartphones Oppo suivants recevront la mise à jour de la version officielle de ColorOS 11 basée sur le dernier Android 11 en janvier 2021

En cours – Oppo Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, F17 Pro, Reno4 F, A93, Reno4 Pro 5G, Reno4 5G, Reno4 Pro 4G, Reno4 4G, Reno4 Lite, Reno3 Pro 4G, Reno3 4G, A72.

– Du 6 janvier – Reno4 Z 5G (Australie)

– Reno4 Z 5G (Australie) Du 8 janvier – Oppo F11, F11 Pro, F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition (Inde, Indonésie)

– Du 15 janvier – Reno4 Z 5G (Thaïlande et Philippines)

– Reno4 Z 5G (Thaïlande et Philippines) Du 21 janvier – Oppo A9 (Inde)

Les smartphones Oppo suivants recevront la mise à jour de la version bêta de ColorOS 11 basée sur le dernier Android 11 en janvier 2021

En cours – Oppo F11, F11 Pro, F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition (Inde, Indonésie), Oppo A52 (Inde, Indonésie et Pakistan), A92 (Indonésie, Thaïlande et Égypte), A9, (Inde), Reno4 Z 5G (Thaïlande et les Philippines et l’Australie)

– Du 26 janvier – Reno2 F (Inde), Reno 10X Zoom ( Inde, Indonésie),

– Reno2 F (Inde), Reno 10X Zoom ( Du 29 janvier – Oppo F15 (Inde)

Veuillez noter que la version officielle et la version bêta du OPPO ColorOS 11 basé sur Android 11 sera déployé par lots. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher manuellement la version bêta ou la mise à jour officielle en vous rendant sur le Réglage >> Mise à jour logicielle sur votre téléphone.

Notez également que, comme toujours, il peut y avoir des bogues ou des problèmes avec la version bêta de ColorOS 11 basé sur Android 11, prenez-le avec une pincée de sel.

