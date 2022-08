La version bêta de One UI 5 basée sur Android 13 atteint le Samsung Galaxy S22

Android 13 et One UI 5 commencent à arriver sur le Samsung Galaxy S22 : la première version bêta est désormais disponible

Samsung a commencé à déployer le première bêta d’Android 13 avec One UI 5.0 pour les mobiles de la série Samsung Galaxy S22. Comme l’a confirmé SamMobile, la première édition de la version bêta de One UI 5 est disponible en Allemagne, et on s’attend à ce qu’elle commence à atteindre le reste des régions dans les prochains jours.

Le programme bêta One UI 5 arrive avec quelques deux semaines de retard si l’on tient compte de la date estimée indiquée par les fuites. Dans tous les cas, à partir d’aujourd’hui, les propriétaires de téléphones mobiles comme le Samsung Galaxy S22 Ultra peuvent déjà commencer à tester les nouveautés Android 13 sur leurs téléphones mobiles.

Android 13 peut désormais être testé sur le Galaxy S22

La version bêta de One UI 5 atteint le Galaxy S22 des utilisateurs adhérant au programme via les membres Samsung. Parmi les nouveautés, Samsung mentionne une capacités de personnalisation accrues avec jusqu’à 16 palettes de couleurs différentes à appliquer à l’interface système.

De plus, l’écran d’accueil permet désormais placer des widgets empilés pour économiser de l’espace.

Pas encore publié liste complète des changements qui comprend One UI 5. Il est très probable que lors de l’événement Unpacked du 10 août, les nouvelles que la mise à jour introduira, ainsi que ses plans de déploiement, seront rendues publiques.

Le programme bêta d’Android 13 pour le Samsung Galaxy S22 démarre aujourd’hui, et plusieurs versions bêta devraient exister avant l’arrivée de l’édition définitive. Il est prévu que la mise à jour finale de One UI 5 atteint le Galaxy S22 avant la fin de l’année.

On s’attend également à ce que Samsung ouvre un programme bêta One UI 5 pour les autres appareils de son catalogue, y compris les modèles de la série Galaxy Z.

