La version Asylum de La Petite Sirène est maintenant disponible

Pandora Bracelet Composé Disney La Petite Sirène

Véritable terrain d’expression de votre créativité, ce bracelet maille serpent raffiné en argent 925/1000ᵉ brillant confectionné à la main peut être personnalisé à l’infini. Rehaussez-le de vos charms et clips préférés. Le Charm Clip Céleste Soleil, Étoile&Lune en argent 925/1000e est inspiré de la beauté mystérieuse de l'univers et combine les motifs du soleil, de la lune et de l'étoile avec des pierres scintillantes transparentes, jaunes et bleu profond. Ce bijou est doté d'un revêtement en silicone lui permettant de rester parfaitement en place et ne se fixe donc pas sur des filetages (séparateurs de bracelet surélevés).Agrémentez votre bracelet du Charm Pendant Sébastien le Crabe Disney La Petite Sirène et portez ainsi un souvenir de votre conte préféré. Inspiré du fidèle compagnon crustacé d'Ariel, ce charm en argent 925/1000e se distingue par ses détails réalistes, dont des yeux sertis grain, six pattes de crabe et une pince de crabe suspendue à un anneau ouvert. La coquille du crabe en verre de Murano orange est enchâssée dans un motif de vague ajouré à travers duquel brille la couleur signature de Sébastien. La bélière en forme de pince de crabe est gravé du logo de Pandora sur un côté et du logo ©Disney de l’autre.Plongez dans les profondeurs des océans avec notre Charm Pendant Ursula Disney La Petite Sirène. Inspiré du pouvoir mystérieux d’Ursula, ce charm est captivant avec sa perle artificielle laquée violette lumineuse enchâssée dans des tentacules en argent 925/1000e. Des pierres scintillantes sur les tentacules et une bélière recouverte de détails pavé accrochent la lumière comme le soleil qui se reflète sur les vagues.Voyagez au-delà des mers avec notre Charm Pendant Ariel Disney La Petite Sirène. Le visage et la chevelure d'Ariel sont magnifiquement mis en valeur par des détails gravés et sa queue de sirène ornée de résine façon émail appliquée à la main de couleurs turquoise et cerise brille d'un éclat étincelant. Un oxyde de zirconium incolore aurore boréale scintillant est serti sur le dessus de la bélière afin de produire un éclat rappelant la réflexion des rayons du soleil sur les vagues de l’océan.Le Charm Coquillage Disney La Petite Sirène en argent 925/1000e dépeint une merveilleuse scène sous-marine avec des poissons multicolres et Ariel en train de nager, tous ornés de détails en résine façon émail appliquée à la main. Les perles en argent 925/1000e représentent les bulles de l'océan et rehaussent d'une touche de fantaisie le récif corallien serti de pierres roses. Les mots « Under the sea » (Sous l'océan) sont gravés sur ce paysage océanique pour nous rappeler qu'il y a de la beauté et de la magie bien au-delà de nos rivages. Veuillez noter que ce charm en forme de coquillage est fermé et ne s’ouvre pas.