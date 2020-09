La version actuelle de Fall Guys a déjà un support Xbox One, selon un dataminer

Compte tenu du succès étonnant de Les gars de l’automne, Il n’est pas surprenant que les joueurs de toutes les plateformes veuillent y avoir accès. Cependant, malheureusement pour le moment, seuls les propriétaires de PC et de PlayStation 4 ont la possibilité de profiter de la création Médiatonique et Retour numérique, laissant de côté d’autres appareils extrêmement leaders dans l’industrie. Bien sûr, il faut supposer que la Battle Royale élargira bientôt ses limites pour répondre à la demande mais, pour l’instant, il n’y a aucune information officielle à ce sujet.

Cependant, il est possible que le temps d’attente avant que le jeu vidéo parvienne à briser ses barrières actuelles soit plus court que prévu. Et c’est ça, comme ça partage Dexerto, théthiny, un utilisateur de Twitter connu pour ses fuites réussies sur le célèbre titre, a partagé que les lignes de code de la version actuelle du jeu montrent déjà la prise en charge de la Xbox One, donc la version se prépare à s’exécuter sur la console Microsoft.

En ce sens, ni Médiatonique ni Retour numérique en ont parlé, mais les indications suggèrent que ce n’est qu’une question de temps Les gars de l’automne est disponible sur Xbox One et probablement sur Nintendo Switch, iOS et Android. Cependant, nous devons attendre une déclaration officielle des entreprises pour le confirmer, nous garderons donc un œil sur leurs prochaines déclarations afin de le savoir.

