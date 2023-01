La version 7.00 de la PS5 apporte enfin Discord et le streaming cloud à la console

Fini le temps où Joueurs lors de sessions multiplateformes avec ses amis a dû exécuter un ordinateur portable externe pour discorde. Long était de PS5-Les utilisateurs ont demandé d’intégrer Discord dans la console.

En mai 2021, il a déjà été annoncé et devrait finalement arriver le 8 mars 2023. En outre, une nouvelle fonctionnalité est introduite, qui est sous le Nom du projet « Cronus » fonctionnement. Nous vous dirons de quoi il s’agit.

Les bonnes choses prennent du temps

Mais peut-être que cela n’a pas dû prendre autant de temps. En particulier pour Fans multijoueurs croisés–titres la nouvelle mise à jour Playstation devrait être intéressante. Enfin tu vas communiquer facilement entre PS5 et PC et XBox être capable.

En jeu croisé, c’était Le chat vocal PlayStation Network n’est souvent pas une option. seulement le Switch est encore un peu en retrait, en ce qui concerne l’intégration de Discord, mais peut-être que la mise à jour de Sony lancera également quelque chose sur Nintendo. Ce serait toujours souhaitable.

En plus de la mise à jour tant attendue de Discord, Les jeux PS5 pourront également être diffusés en continu à l’avenir être via le cloud streaming. Cette fonction sous le nom « Cronus » ne doit initialement Prime PlayStation Plussont disponibles pour les membres, comme indiqué par Insider Gaming.

Version bêta de la version 7.00 bientôt disponible

La version bêta de la nouvelle mise à jour devrait arriver dans les prochains jours, mais n’inclut probablement pas encore Discord. Cependant, avec l’avènement de la bêta, nous devrions en savoir plus sur le plus de détails sur la mise à jour Expérimenté.

Jim Ryan, le PDG de Sony était déjà confiant en mai 2021 Union of Discord et Playstation:

« Nos équipes travaillent déjà d’arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de renforcer les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile au début de l’année prochaine, afin que les amis, les groupes et les communautés puissent se réunir, jouer ensemble, s’amuser et communiquer plus facilement. Jim Ryan, PDG de Sony

Envisagez-vous d’utiliser Discord et/ou le streaming pour la PS5 ?