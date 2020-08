La version 4K d’Akira sortira en salles en Europe

Le classique de Katsuhiro Otomo a certifié sa présence internationale après sa première au Japon

“Akira” c’est un cinéma japonais classique Avec plus de 30 ans, confortant sa figure parmi les longs métrages les plus marquants de toute l’histoire de l’anime. Le ruban à main de Katsuhiro Otomo est devenu un référence moderne, et en avril dernier, il a vécu une deuxième sortie dans les salles japonaises grâce à sa version remasterisée en 4K. Maintenant, nous savons que le film en question arrivera également en Europe.

Akira confirme sa première dans les salles du Royaume-Uni et d’Irlande à 4K

De cette façon, alors nous vous laissons avec la bande-annonce pour lequel la première internationale de la version 4K de “Akira” a été confirmée:

Comme on peut le voir, pour le moment Seule la sortie en salles au Royaume-Uni et en Irlande a été confirmée, d’autres régions comme l’Espagne elle-même étant exclues de cette sélection initiale. En revanche, nous pouvons vérifier qu’il n’y a toujours pas de date pour les premières projections, bien que le ‘Bientôt disponible’ précise que les personnes intéressées ne doivent pas attendre trop longtemps pour profiter de ce phénomène historique à 4K.

Est-il possible que le remastering de “Akira” finisse par voir la lumière aussi dans les salles en Espagne? Bien sûr, c’est une possibilité à envisager, surtout lorsque Sélectionnez Vision Nous sommes continuellement élevés par une grande variété de films japonais. En tout cas, pour le moment, il faudra être patient, car il semble que la première étape du film soit celle de la première au Royaume-Uni et en Irlande susmentionnée.

Enfin, on retiendra qu’en 2019 la production de un anime qui transformerait “Akira” pour l’adapter au format épisodique. Bien que maintenant nous n’ayons pas entendu de nouvelles à ce sujet depuis des mois, il n’y a pas eu d’annonce d’annulation, donc a priori elle tient toujours.

