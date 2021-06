La vérité sur l’histoire d’amour de Meryl Streep et John Cazale

Meryl Streep fête ses 72 ans ce 22 juin. L’actrice est née en 1949 à New Jersey City, fille d’un éditeur et d’un cadre pharmaceutique. D’une certaine manière et grâce à la créativité de sa mère, il s’est rapproché de l’art à l’adolescence. Après avoir terminé ses études universitaires, il a fréquenté l’Université de Yale, où il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts.

Là-bas, elle réalise que son rêve est de devenir actrice et, petit à petit, elle se met à essayer. Ainsi, dans les années 70, il a commencé à auditionner et a obtenu quelques rôles au théâtre. C’est là qu’il s’est rencontré Jean Cazale, qui des années plus tard deviendra son partenaire.

Après avoir traversé plusieurs pièces de théâtre, en 1977, l’opportunité de sa carrière se présente avec ses débuts au cinéma dans le film Julia. Bien que sa participation ait été faible, cela lui a permis de travailler l’année suivante, n’ayant que 28 ans, avec Christopher Walken, Robert De Niro et son petit ami Cazale, dans le film Le chasseur de cerfs, dirigé par Michel Cimino.

Contrairement à elle qui faisait ses premiers pas à Hollywood, Cazale avait déjà un chemin parcouru au cinéma. En fait, il s’est offert le luxe de tirer avec Francis Ford Coppola, Le Parrain et Le Parrain II. Dans le film, l’acteur a joué Freddo Corléone, le plus faible et le plus capricieux de la famille. Il a également participé à La conversation, un autre film magistral de Coppola, et en Après-midi de chien, dirigée par Sidney Lumet et où a-t-il encore travaillé avec Al Pacino.







Cazale est apparu dans juste 6 films, tous nominés pour Meilleur film aux Oscars, un record rarement vu. Dans chacun de ces films et malgré ses seconds rôles, il ne ressemblait à personne d’autre. En regardant chacun de ces longs métrages, en effet, il est difficile d’oublier sa façon d’agir, de parler. Cependant, malgré son talent qui aurait pu faire de lui une grande star d’Hollywood, en 1978, il mourut accompagné de son grand amour. Meryl Streep. Apprenez tout sur cet amour passionné et tragique.

Meryl Streep et John Cazale : une histoire d’amour unique

Meryl Streep et John Cazale dans The Deer Hunter, le seul film sur lequel ils ont travaillé ensemble (Photo: IMDb)



L’histoire de Meryl et John est aussi tragique que passionnée. Ils se sont rencontrés en 1975 à New York. Il avait 39 ans et elle 26. L’alchimie a été instantanée. Il avait beaucoup d’humour et elle était super décontractée, bohème et voulait trouver sa voie dans le métier d’actrice. Ensemble, ils ont su cultiver ce qu’ils aimaient le plus : le théâtre. Ayant une tournée plus large, Cazale lui a donné quelques conseils d’acteur, que Meryl a toujours dans son cœur aujourd’hui.

« Nous pourrions avoir des heures et des heures sur le processus. Il était très perfectionniste. Je ne pense pas que j’étais si compliqué. J’étais satisfait de la première idée qui m’est venue, mais il m’a dit qu’il y avait beaucoup plus de possibilités. C’était une vraie leçon, je l’ai gravée dans mon cœur et je la garde toujours en tête« a déclaré l’actrice dans le documentaire de HBO je Je savais que c’était toi : redécouvrir John Cazale.







Ils étaient destinés à être ensemble parce que, d’une manière ou d’une autre, ils avaient réussi à se compléter. Mais le diagnostic de cancer fatal en 1977 les a pris par surprise. Ils avaient des illusions et des rêves à poursuivre ensemble, mais la maladie a commencé à progresser très rapidement dans le corps de John jusqu’à ce qu’elle atteigne ses os. Cela ne les a pas empêchés de continuer ensemble plus que jamais. Sans aucun doute, l’amour entre eux était plus fort et Meryl a décidé de l’accompagner dans ce processus difficile.

Cazale est décédé dans la maison où il vivait avec l’actrice le 13 mars 1978, à l’âge de 42 ans et était voilé au cimetière Holy Cross dans le Massachusetts. Bien que l’actrice ait réussi à reconstruire sa vie avec l’artiste plasticienne Don Gummer, avec qui elle a eu ses quatre enfants, le souvenir de John vivra en elle pour toujours.