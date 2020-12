La vérité n’est jamais emballée comme un cadeau

J’ai grimpé sur l’échelle et elle a marqué deux kilos de plus que la dernière fois que je lui ai rendu visite. J’ai ignoré « ça doit être les hormones ». J’ai continué à vivre ma vie et, après quelques jours de plus, les kilos ont augmenté. C’était trois livres de plus que la première fois. Et je me suis dit « Wow, je dois être gonflé parce que j’ai mangé des chips et il y avait beaucoup de sel ». Et je suis parti, encore quelques jours et c’était déjà quatre énormes kilos, ce qui gênait déjà les vêtements et le visage enflé.

SES. Je n’étais pas simplement gonflé. J’avais pris du poids. Puis je me suis demandé si ce n’était pas comme ça que je pouvais prendre 40 kilos en un an (quand, il y a des années, j’avais une dépression). J’ai simplement ignoré ce que la balance me disait, en faisant des excuses ou en prétendant que «non, c’était du sel». Ce qui fait grossir ce n’est pas le sel, mais les frites. Tout comme ce qui vous dérange est réel. Vous ne pouvez pas échapper à la réalité.

Mais tout comme je laisse la balance me tromper «involontairement», d’autres personnes ont des difficultés dans d’autres domaines. Ils achètent quelque chose de plus inutile parce que «je le mérite» ou «ce n’est pas si cher». Ils ont le même mal de ventre depuis deux mois, mais « ça doit être les chips que j’ai mangées ou ce restaurant qui n’est pas bon ». Il s’avère que le mari ou la femme n’accorde pas la même attention qu’auparavant, mais « ça doit être le SPM » ou « il travaille trop ». C’est incroyable de voir comment nous ignorons une chose simple appelée intuition.

Si vous n’avez pas de trouble obsessionnel-compulsif ou de délire de persécution (c’est-à-dire de maladies psychiatriques), alors la maxime «là où il y a de la fumée, il y a du feu» est valide. C’est si simple. En vous se trouve un sage ou un sage, qui vous dit tout ce que vous devez vraiment savoir. Que vous grossissez, que vous avez une gastrite en colère ou que votre mariage monte sur le toit. Et elle ne vous fait pas ça parce qu’elle est méchante et veut terminer votre journée ou le plaisir de dévorer un Sundae, mais parce qu’elle veut que vous touchiez et que vous changiez les choses pendant qu’il est temps.

Et vous allez me dire « mais je n’ai pas ces choses » et je vais dire « oui je le sais ». Mais rentrer à la maison et allumer la télévision, passer la journée à mettre à jour les médias sociaux ou ne pas prêter attention à ses rêves n’aide pas beaucoup. L’intuition a besoin d’espace pour nous parler. J’aime appeler la mienne «femme sage», comme le suggèrent les auteurs du livre «L’Oracle des déesses». Je lui parle, je lui demande si ça va et si je peux encore faire quelque chose. Presque 100% du temps, ce qu’elle dit est de la pomme de terre.

Et elle n’est pas la «femme aux cartes» ni un test Facebook interactif, c’est vous. Elle est votre ombre, qui vous aide dans tout ce dont vous avez besoin. Le GPS de votre existence. Et les gens avec cette source inépuisable de sagesse en nous, désespérés de trouver quoi que ce soit à l’extérieur.

Arrêtez! Arrêtez de penser, d’analyser et écoutez simplement cette voix en vous. N’ignorez pas ce que vous ressentez dans votre poitrine à propos des choses. Vous le sentez et vous le savez. Arrêtez simplement d’ignorer la réalité.

J’ai arrêté d’ignorer la réalité et l’ampleur. J’ai revu la nourriture, je n’ai pas manqué la salle de gym et j’ai déjà éliminé trois des kilos qui grimpaient. Heureusement que je ne l’ai pas laissé arriver à 10 heures, non? Les dégâts seraient alors beaucoup plus importants.