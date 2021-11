La vérité la plus dure ! Will Smith a révélé qu’il pensait à tuer son père

Will Smith Il est l’un des acteurs ayant la plus longue carrière dans l’industrie hollywoodienne, donnant vie à un nombre incalculable de personnages qui ont transcendé et réussi à se faire une place dans l’imaginaire collectif. Cette condition le rend particulièrement aimable pour le public du monde entier qui est conscient de toutes les situations vécues par l’interprète. Bien sûr, Will ne cache pas grand-chose grâce à son activité sur les réseaux sociaux, où il est très populaire.

De cette façon, nous avons découvert il y a quelque temps que sa femme lui était infidèle avec un ami de son fils et nous avons également vu des images de l’acteur dans lesquelles on pouvait voir qu’il n’était pas dans sa meilleure forme physique. Une vie qui peut être vue à travers le miroir d’Internet. Pourtant, rien ne pouvait préparer ses partisans au terrible aveu fait par l’interprète de Mauvais garçons et Hommes en noir, où il a dit quelque chose qui a ému tout le monde.

Le terrible aveu !

« Une nuit, alors que je conduisais doucement mon père de sa chambre à la salle de bain, une obscurité m’envahit. Le chemin entre les deux pièces passe par le haut des escaliers. Quand j’étais enfant, je m’étais toujours dit qu’un jour je vengerais ma mère. Que quand il serait assez grand, quand il serait assez fort, quand il n’était plus un lâche, il le tuerait. »dit Will.

Les aveux sont allés de l’avant : « Je me suis arrêté en haut des escaliers. Je pourrais le pousser vers le bas et m’en tirer facilement. Je suis Will Smith. Personne ne croirait que j’ai tué mon père exprès. Je suis l’un des meilleurs acteurs du monde. Mon appel au 911 serait au niveau d’un Academy Award. ». Inquiétant! La souffrance de Will et de sa famille était sûrement si grande que le ressentiment contre le père violent continue de faire surface. Heureusement, rien de tout cela n’a abouti.

Pendant ce temps, la carrière fertile de l’acteur continue d’avancer, après le grand succès de Mauvais garçons pour la vie, l’interprète créera le roi richard. De quoi parle la bande ? Il raconte l’histoire du père de Serena et Venus Williams, un entraîneur qui a fait face à de nombreux obstacles dans sa vie pour transformer ses filles en figures presque inaccessibles dans le monde du tennis professionnel. Le film devrait réaliser une bonne performance commerciale dans les salles.

