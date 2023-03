La vérité est confirmée: ce qui est arrivé à Victoria Alonso et Marvel Studios

merveille

Le premier rapport est arrivé sur ce qui est arrivé à Victoria Alonso et sa séparation de Marvel. Ensuite, ce qui a été confirmé sur son statut dans l’entreprise.

©GettyLa vérité est confirmée : ce qui est arrivé à Victoria Alonso et Marvel Studios.

Il Univers cinématographique Marvel a traversé l’une de ses semaines les plus mobilisatrices, depuis l’arrivée du mouvement corporatif le plus surprenant, celui que peu imaginaient. victoria alonso, reconnu comme l’un des managers les plus en vue de la franchise, a quitté l’entreprise et laissé les fans de la saga dans une grande incertitude. Entre les rumeurs, il a été confirmé ce qui s’est réellement passé avec elle et le haut commandement.

La nouvelle a surpris lundi après-midi lorsque les principaux médias américains ont annoncé la dissociation de celui qui était le producteur de tous les films du MCU. En principe, il n’y avait aucune raison d’expliquer ce qui s’était passé et il n’y avait pas non plus de rapport officiel, mais des sources proches ont mentionné des problèmes dans la partie effets spéciaux, même si la situation n’était pas claire.

+Ce qui est arrivé à Victoria Alonso et Marvel

D’après ce qui a été rapporté par Variété dans les dernières heures Victoria Alonso a été renvoyée des studios Marvel. La décision a été prise par Alan Bergman et, bien que Kévin Feige Il n’a pas été impliqué dans le processus, il n’est pas intervenu pour empêcher son congédiement. On savait officieusement qu’il était le seul responsable de l’environnement de travail toxique dans la partie effets spéciaux.

Ces dernières années, différents travailleurs des effets spéciaux ont exprimé une pression énorme sur leur travail et la nécessité pour l’entreprise de sortir 17 titres en seulement 23 mois. Certains ont souligné que Alonso était un « faiseur de rois » qui mettrait sur liste noire tous les membres VFX qui la mettaient en colère de quelque manière que ce soit et seraient gelés dans leurs activités..

Au-delà de cela, un artiste VFX senior a laissé tomber des chiffons froids, mentionnant: « L’idée d’un cadre de très haut rang terrifiant des artistes ordinaires, selon certains rapports, semble un peu déplacée ». D’autre part, trois acteurs de merveille souligné que La victoire il était une force de soutien pendant le tournage. aussi elle quitte le poste de présidente de la production physique, de la post-production, des effets visuels et de l’animation, et on ne sait pas qui la remplacera.

