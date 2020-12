La vérité derrière la date de chasse aux fantômes de Tayshia Adams et d’Eazy

Sur La bachelorette Saison 16 avec Tayshia Adams, elle emmène Eazy à un rendez-vous à la chasse aux fantômes dans la station. Cependant, alors que les fans regardaient l’épisode, beaucoup se demandaient si les vieilles histoires de fantômes étaient vraies ou non. Voici tous les détails sur l’âge de la station, et elle est hantée.

« The Bachelorette »: Tayshia Adams a renvoyé Eazy à la maison après une chasse aux fantômes en un seul rendez-vous

Tayshia Adams a surpris l’ancien footballeur Eazy avec une expédition de chasse aux fantômes autour du La Quinta Resort and Spa. Les deux ont lu une triste histoire sur Walter H. Morgan. Dans le dépliant, le couple a lu qu’il avait perdu sa femme et son bébé pendant l’accouchement. Les clients auraient entendu le bébé pleurer et gémir dans le complexe. La bibliothèque où travaillait Morgan serait hantée à ce jour.

Ainsi, le couple a utilisé des caméras thermographiques et de vision nocturne pour rechercher dans la station une activité paranormale. Il y avait beaucoup de cris et ils ont tous les deux senti qu’ils avaient entendu des voix. Cependant, après le dîner, Eazy a admis qu’il n’avait peur que parce qu’Adams l’était.

«Vous avez crié, j’ai crié», a dit Eazy à Adams après la date de la chasse aux fantômes. «Vous aviez peur, alors j’avais peur. Je dois correspondre à votre énergie.

Ils se sont bien amusés, mais à la fin, Adams a senti que sa connexion avec Eazy n’était pas aussi forte que la sienne et elle a renvoyé l’agent de marketing sportif chez lui.

« La nuit est passée de super à au revoir en un rien de temps », a déclaré l’ancien footballeur dans la voiture par la suite. «Je ne sais pas si j’ai jamais été plus déçu.»

Il y avait du vrai derrière l’histoire de fantômes dans ‘The Bachelorette’

L’histoire que Tayshia Adams et Eazy ont lue mentionnait le propriétaire d’origine du complexe. Selon le site Web de La Quinta Resort, Walter H. Morgan a ouvert l’hôtel le 29 décembre 2926. Le bâtiment comptait 20 casitas pour les invités, une salle à manger vitrée en plein air et 1400 acres de terrain à l’époque.

Selon le recensement de 1930, Morgan était veuf, vivant dans le comté de Riverside, en Californie, en tant que directeur d’hôtel. Sa santé était défaillante à cause de la tuberculose en 1931, au milieu de revers financiers, et mourut par suicide. Ainsi, l’histoire des fantômes était basée sur certaines vérités sur le propriétaire d’origine de la station.

La franchise « The Bachelor » ne constituait pas l’activité paranormale au La Quinta Resort

Au fil des ans, de nombreuses personnes ont signalé des événements étranges dans la station, de sorte que l’équipe d’enquête paranormale de Palm Springs a passé du temps à enquêter. Ils ont conclu que certaines régions de la station ont besoin de plus d’investigation; cependant, la plupart des activités étaient «de nature pacifique».

Selon Rain Tree Traveler, le La Quinta Resort «pourrait être l’endroit le plus hanté de la région de Palm Springs». Les invités décrivent des chats et des voix fantomatiques. Une personne a même parlé d’un homme nu plus âgé qui traversait une pièce.

Reste à savoir si la station est hantée, mais une chose est sûre, les histoires racontées à la station n’ont pas été fabriquées par Le célibataire la franchise.