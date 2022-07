La véritable relation de Chris Hemsworth et Tom Hiddletson en dehors de Marvel et Thor

merveille

Avant la sortie du quatrième film de Thor, on vous raconte comment Chris Hemsworth et Tom Hiddleston s’entendent en coulisses. Ils sont amis?

© GettyLa véritable relation de Chris Hemsworth et Tom Hiddletson en dehors de Marvel et Thor.

La Univers cinématographique Marvel vous accueillera ce jeudi 7 juillet pour Thor : Amour et tonnerre, le nouveau film de super-héros à sa première apparition depuis Avengers : Endgame (2019). L’univers du Dieu du Tonnerre a de multiples visages reconnus, mais il ne fait aucun doute que Chris Hemsworth et Tom Hiddleston Ce sont les personnages principaux des trois premières bandes. Comment s’entendent-ils quand les caméras sont éteintes ?

Depuis leur premier projet ensemble dans le MCUQuoi Thor et Loki respectivement, une grande chimie a été observée entre eux, malgré les conflits de leurs personnages. Après des années de confrontation, les choses ont changé en Thor : Ragnarök (2017) et sont finalement devenus amis, mais un an plus tard, en Avengers : Guerre à l’infini (2018), le dieu de la tromperie est assassiné par Thanos. Cependant, dans sa série, nous avons vu qu’il existe une version toujours vivante et les fans espèrent un éventuel camée.

+La vraie relation entre Chris Hemsworth et Tom Hiddleston

Les acteurs se sont rencontrés en 2009 chez Kenneth Branagh, après avoir été choisis pour faire partie du MCU. Selon les mots de Hiddleston, il y avait une certaine connexion depuis le début et ils ont rapidement commencé à s’entendre de la meilleure des manières. La réalité est qu’au cours de la dernière décennie, à travers les cinq productions qui partageaient une caméra au sein de la franchise, Ils sont devenus de grands amis et l’ont montré d’innombrables fois.

Comme on le sait, ils sont très proches dans la vie de tous les jours et ont été qualifiés de meilleurs amis dans les années où le lien s’est renforcé dans le studio Disney. En 2015, Hemsworth Il était l’hôte de Saturday Night Live et À M tweeté : « Mon Dieu. Mon frère d’une autre mère », précisant qu’il était fan de l’interprète de Thor. D’autre part, Chris a dit à l’époque que Hiddleston était devenu un membre de sa familleaffirmant également la grande connexion avec leurs enfants.

Un fait dont le public Marvel se souviendra est la photo que Mark Ruffalo a publiée en 2017, où Tom et Chris dorment ensemble blottis dans un avion.. À ce sujet, Hemsworth a dit: « Il n’y a pas de pénurie d’amour dans ce casting. Il y a un manque d’espace dans l’avion, donc, vous savez, si vous travaillez 24 heures sur 24 et que vous parcourez le monde, vous l’obtenez où vous pouvez… dormir, c’est-à-dire. » es. et câlins, je m’en fiche si je suis celui qui étreint ou étreint ».

