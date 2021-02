La véritable origine de la chanson de « The Ingalls Family »: le thème est tiré d’une autre série d’antan

Depuis le premier chapitre de « La famille Ingalls »En 1974, la série est devenue la préférée du public tout au long de ses dix saisons. Bien qu’il ait pris fin en 1983, il a été diffusé à maintes reprises qu’il est impossible de ne voir aucun de ses chapitres.

Tout comme l’intrigue a enveloppé le public, la musicalisation l’a fait aussi. Comment oublier le thème principal d’un programme aussi mémorable, que beaucoup imagineraient spécialement conçu pour cette production; cependant, nous avons le regret de vous dire que ce n’était pas le cas. Oui, la façon dont vous l’avez lu, la chanson n’était pas une création originale, mais était tirée d’une autre série mémorable d’antan.

Bien que cela fasse plus de 45 ans depuis sa sortie, de nombreuses personnes se souviennent encore de chacun des personnages apparus dans ses 207 épisodes. (Photo: NBC)

LA VRAIE ORIGINE DU MORCEAU PRINCIPAL

Trois ans avant la première de « Little House on the Prairie », en 1971, lors de l’émission « Aubaine », où Michael Landon était la star, des chansons à connotation familière se faisaient déjà entendre, mais cela est essentiellement passé inaperçu.

Après la fin de la mythique série western / cowboy et avec le feu vert que «La famille Ingalls» a reçu, Landon, qui était le créateur, producteur et protagoniste de ce nouveau programme, a proposé plusieurs des acteurs auxquels ils ont participé. Bonanza », où il avait 14 des 15 ans que cela a duré, pour jouer des rôles de villageois et de guest stars.

Mais quand il s’agissait de musique, il voulait David Rose, étant le compositeur de plusieurs chansons emblématiques de «Bonanza», qui ne sonnaient pas beaucoup, a demandé à en utiliser dans le nouveau projet, Publique Triche Scheet.

«Je pense que c’est David Rose qui a fait pleurer le public la plupart du temps. Il a écrit ces belles mélodies, ces belles mélodies romantiques et lyriques qui captivaient les gens semaine après semaine. « Le producteur Dean Butler a souligné un blog de fans en 2008.

C’est de cette manière que Rose est devenue le compositeur de plusieurs chansons sur « The Ingalls Family », ce qui lui a valu de remporter deux Emmy Awards. Mais sans aucun doute, la chanson titre, dont tous se souviennent, était un thème « Bonanza », pas une nouvelle création.