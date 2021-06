La véritable identité de Lady Loki : la série nous trompe-t-elle ?

Le dernier épisode de la série Loki sur le service de diffusion en continu Disney+ Il a rempli les fans d’inconnues en révélant la variante qui faisait des ravages dans la chronologie : Dame Loki. En voyant son apparence, beaucoup l’ont appelée ainsi, et même une éventuelle erreur dans le générique aurait pu nous donner sa véritable identité, mais nous ne pouvons pas être sûrs à cent pour cent. Est-ce qu’ils nous trompent ?

Ce n’est pas une nouvelle que le frère de Thor et le méchant préféré des fans a un grand talent pour la tromperie et parvient toujours à s’en tirer, Pour ce que ce serait une stratégie très pratique pour le propre programme de la plate-forme d’adopter également ces compétences pour confondre les téléspectateurs. Ici, nous allons passer en revue tout ce qui a été dit sur Dame Loki et les possibilités de qui il est.

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, dans les bandes dessinées, cela prend la forme que nous voyons après Ragnarok, l’événement qui mène Asgard à la destruction totale. Lady Sif revient avec son esprit faible, mais est possédée par Loki, et c’est là que cette figure féminine commence à rencontrer d’autres antagonistes de Marvel., comme Doctor Doom, Norman Osborn et les Dark Avengers. Nous voyons actuellement que profiter d’occasions apocalyptiques dans l’histoire pour se cacher de la TVA et réaliser leur plan.

Cependant, sur les réseaux sociaux une capture du générique de doublage a commencé à devenir virale, où la doubleuse Elisa Beuter joue « Sylvie ». Remarquant cela, le public a commencé à se méfier de Lady Loki et a commencé à l’associer à Sylvie Lushton, la propre création de Loki apparue pour la première fois dans Dark Reign : Jeunes Vengeurs #1, et il s’appelle Enchanteresse ou alors Beau, avec divers pouvoirs mystiques.







+ Quelle est la véritable identité de Lady Loki ?

Si on se laisse emporter par le générique du chapitre 2, on est en présence d’Enchanteresse. Mais, comme nous le précisons, la série parle du maître de la tromperie, donc cette « confusion » ou « spoiler » qu’ils ont proposé, c’est peut-être une manœuvre de la production pour que les fans soient complètement perdus. Toutes les réponses que nous cherchons, nous les aurons dans le épisode 3, qui arrivera mercredi prochain.

