La véritable identité de Jin Bu-yeon dans « Alchemy of Souls »: Ni Mu-deok ni Nak-su

Les identités et les noms ont été quelque peu déroutants dans « Alchimie des âmes ». Outre le fait qu’il existe des changeurs d’âme capables de prendre le corps d’autres personnes, il existe également des personnages perdus et des personnages réincarnés. Cependant, Finale de la série Netflix révélé qui il est vraiment Jin Bu Yeonla fille aînée de la famille Jin.

Dans la première saison du drame d’époque, nous découvrons que Mu-deok, la jeune femme aveugle qui a échangé des corps avec l’assassin Nak-su, etra la fille perdue du famille jinc’est-à-dire Bu-yeon.

Dans la deuxième saison, après la mort de Bu-yeon et Nak-su, sa mère Jin Ho-kyungles a sauvés du lac et a fait le Maître Lee les sauveraen espérant que l’âme de la prêtresse l’emportera.

Cependant, dans le processus, le corps de Bu-yeon a acquis le visage de Nak-sucar c’était l’âme qui contrôlait. Ce n’est que lorsqu’elle retrouvera tous ses souvenirs que la fille des Jin pourra expulser la sorcière.

Bien que tout ce processus soit déjà, en soi, complexe, les derniers épisodes de « Alchemy of Souls » ont révélé que les pouvoirs extraordinaires du Jin Bu-yeon originalet le fait qu’elle était aveugle, ils avaient une explication.

QUI ÉTAIT VRAIMENT JIN BU-YEON ?

Dans les deux derniers chapitres de « Alchemy of Souls », il est révélé que Jin Bu-yeon était en fait une réincarnation de la première prêtresse de la famille Jin, le célèbre Seol-ran.

Après que le légendaire Seo Gyeong ait décidé de laisser une pierre de glace pour sauver son amour, L’âme de Seol-ran est restée à côté de l’artefact.

Par conséquent, lorsque Jang Gang a aidé le leader Jin Ho-Gyeong à sauver son bébé mort à l’intérieur de son ventre, ils ont utilisé la pierre de glace stockée à l’intérieur de Jinyowon. De cette façon, L’âme de Seol-ran a été transférée dans le corps du bébéqu’ils ont élevée comme leur fille.

Dans « Alchemy of Souls » Saison 1 Episode 19, il a été révélé que Jin Ho-Gyeong avait demandé à Jang Gang d’utiliser le pouvoir de la pierre de glace pour sauver sa fille (Photo : Netflix)

POURQUOI JIN BU-YEON ÉTAIT-IL AVEUGLE ?

À cause de cela, Jin Bu-yeon avait plusieurs caractéristiques en commun avec Seol-ran, telles que sa cécité et ses incroyables pouvoirs sacrés.. Au début, on pensait que c’était parce qu’elle était sa descendante, mais maintenant nous savons que c’était la fondatrice de Jinyowon elle-même.

Maître Lee a pu le découvrir, car lui aussi a pu transférer son âme à celle d’un enfant mort de froid. Pour cette raison, il a actuellement l’air très jeune, bien qu’il ait plus de 100 ans.

POURQUOI SEOL-RAN A-T-IL DÉCIDÉ DE SE RÉINCARNER EN JIN BU-YEON

Une grande question est de savoir pourquoi Seol-ran a décidé de transférer son âme sur le cadavre de Jin Bu-yeon et a continué à vivre comme elle sans révéler qui elle était vraiment. Eh bien, il l’a fait parce que avant de mourir, il avait eu une vision de l’avenir de l’éveil de l’Oiseau de Feu et apportant la destruction au monde.

Par conséquent, il a décidé de garder son âme intacte pour protéger la pierre de glace et guider les personnes viséesqui représentait la lumière et les ténèbres, pour lutter contre cette menace.