La véritable histoire de la menace reçue par Francisco Maturana avant Colombie vs. États-Unis aux États-Unis 94

Le 22 juin 1994, le rêve de toute une nation a été frustré après la défaite de l’équipe colombienne contre l’équipe des États-Unis lors de la Coupe du monde disputée dans le pays nord-américain, scellant ainsi son élimination. Le résultat final : 2 contre 1 en faveur de l’hôte, étant l’une des annotations, le Le but contre son camp d’Andres Escobarquelque chose qui n’allait pas être pardonné par certains fanatiques et criminels, qui ils n’ont pas hésité à mettre fin à sa vie dix minutes après avoir commis son « crime » sur le terrain de jeu. Cependant, avant que ce match ne se joue, les choses étaient très tendues, puisque le commandement technique avait reçu une menace ; s’ils n’obéissaient pas, ils tueraient François Maturana.

Bien que l’entraîneur colombien ait déjà été victime d’intimidations en tout genre, cette fois c’était différent. Ensuite, l’histoire vraie de la menace que non seulement le directeur technique a reçu, mais aussi certains joueurs de café, juste avant le match contre les États-Unis.

LE DÉBUT DE LA FIN

Quelques heures avant le match Colombie vs. États Unis, Pacho Maturana a reçu un avertissement : retirez Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez de la programmation et place Anthony ‘Schtroumpf’ d’Ávila à sa place; s’il ne le faisait pas, c’était un homme mort.

Mais les menaces avaient également atteint la famille du milieu de terrain la nuit précédente. « Alors que Gabriel Gómez joue contre les États-Unis, nous avons mis une bombe dans sa maison »on leur a dit dans un appel téléphonique.

Bien qu’au début, Maturana ne veuille pas céder, la direction l’a convaincu et, sans hésitation, il a décidé de se conformer à ce qui était indiqué. C’était le début de la fin.

Francisco Maturana n’a eu qu’à obéir aux avertissements pour ce match USA 94 (Photo de référence : Bernardo Peña / AFP)

LE MÉCANISME QU’ILS ONT UTILISÉ CONTRE MATURANA POUR L’INTIMIDER

Près de trois décennies plus tard, ‘Barrabás’ Gómez a décidé de révéler dans une interview à soho La Colombie Comment étaient les menaces ? Comme il l’a dit, ce jour-là, l’équipe était à l’hôtel pour l’entretien technique respectif du match contre les États-Unismais en raison du retard de entraîneur et son assistant Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, qui était le frère du footballeur, est allé les chercher. Lorsqu’il a vu leurs visages en larmes et incapables de parler, il s’est rendu compte de la gravité des faits, car les ils ont menacé de le tuer s’ils le faisaient jouer; de même, ils le tueraient, lui et sa famille.

Pour les intimider davantage, sur les télévisions de l’hôtel où ils étaient pour la concentration, des messages ont commencé à apparaître. Le milieu de terrain a voulu désobéir car en Colombie, ils l’avaient déjà menacé à plusieurs reprises, mais il s’est rendu compte qu’ils continueraient s’ils ne faisaient pas attention. « Il n’y a même pas eu de discussion technique, l’équipe s’est mise à terre et, là, j’ai décidé que je ne rejouerais plus au football”.

C’est ainsi que débuta la rencontre du groupe A, des USA 94. ‘Barrabás’ n’a même pas changé et n’a réussi qu’à s’asseoir pour voir comment son équipe a été vaincue pour une équipe qui ne les avait jamais battus. Ils ont déjà ajouté leur deuxième défaite et ont pratiquement dit au revoir à la Coupe du monde.

Compte tenu de la douleur du premier match perdu, ce qui les avait le plus touchés depuis avant ce deuxième match, ce sont les menaces de mort qui planaient sur eux. Cela leur faisait plus mal.

QUI EST DERRIÈRE LES MENACES ?

L’athlète a assuré que derrière toutes ces intimidations, il y avait des gens de Cali qui avaient intérêt à vendre certains joueurs, pour lesquels ils les obligeaient à jouer pour être vus.

« Ce fut une guerre très courageuse. A cette époque des années 80 et 90, la plupart des équipes étaient dirigées par des trafiquants de drogue. Je n’ai pas été témoin pour voir qu’il y avait des chèques, mais ça s’est senti « Il a déclaré dans la même interview.