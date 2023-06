La véritable histoire de La Fiancée d’Istanbul

Série

Apprenez la véritable histoire de la mariée d’Istanbul



© IMDbLa série turque est un succès et on vous raconte la vraie histoire

La mariée d’Istanbul est l’une des séries les plus populaires actuellement et après son succès, nous vous disons quelle est la véritable histoire derrière la série télévisée turque mettant en vedette Asli Enver et Özcan Deniz.

Le feuilleton raconte l’histoire de Faruk, un homme d’affaires prospère et héritier d’une puissante famille de la ville turque de Bursa, et Süreyya, une talentueuse chanteuse d’opéra vivant en Italie. Leurs vies se croisent de manière inattendue, mais à partir de ce moment il est difficile de les séparer malgré les tentatives constantes d’Esma, la mère de Faruk.

+ La mariée d’Istanbul est-elle une histoire vraie ?

Selon AtresmédiaPlate-forme de streaming où vous pouvez voir la série, c’estest basé sur une histoire vraie: dans la Türkiye des années 70, une histoire d’amour mettant en vedette un chanteur de jazz, Ülku Üst, avec un homme d’affaires puissant, Ali Sarpkan, qui a fait la une des journaux dans tout le pays en raison de la différence de « classe sociale » entre les deux.

Les protagonistes de la vie réelle, qui ont inspiré la série également connue sous le nom de Notre amour éternel, ils ont scellé leur amour avec un mariage en 1975 alors qu’Ülkü était membre du groupe de jazz Mariposas Blancas.

À quel point la série est-elle réelle? Bien que l’on ne sache pas exactement comment les événements de la vie d’Ülkü et d’Ari se sont produits, il a été révélé que dans la série, certains aspects ont été rendus plus complexes dans le cadre de l’intrigue et que Ülku a tout fait pour sauver son mariage même si la famille de l’homme d’affaires n’était pas bonne avec Ülkü au début.

