La vente trimestrielle de Zoom augmente de 369% alors même que la croissance des abonnés ralentit

La croissance astronomique de Zoom diminue avec la pandémie, ce qui soulève la question de savoir si l’immense popularité du service de visioconférence va s’estomper à mesure que de plus en plus de gens retourneront dans les salles de classe, les bureaux et d’autres endroits interdits depuis un an. La décélération est apparue dans un rapport trimestriel par ailleurs impressionnant publié lundi. Les résultats stellaires ont couronné une année au cours de laquelle le nom de Zoom est devenu synonyme de la façon dont des millions de personnes ont été forcées de se rassembler dans des panneaux vidéo en ligne tout en étant confinées chez elles.

Bien que Zoom ait continué à profiter de gains robustes de novembre à janvier, ses augmentations d’abonnés ont été nettement inférieures à celles de chacun des trois trimestres précédents qui se sont déroulés au cours de la pandémie.

Malgré ce ralentissement largement anticipé, les bénéfices et les revenus trimestriels de Zoom ont largement dépassé les prévisions des analystes, tout comme les prévisions de la direction pour la période de février à avril et l’année à venir. Ces chiffres ont contribué à faire grimper le cours de l’action Zoom de près de 9% lors des négociations prolongées de lundi, laissant toujours les actions bien en deçà de leurs sommets atteints à l’automne dernier.

La décélération de la croissance des abonnés, qui a commencé à la fin de l’été dernier, fait craindre à certains investisseurs que Zoom ne puisse pas maintenir son élan alors que de plus en plus de personnes se font vacciner et que la vie commence à revenir aux schémas prépandémiques plus tard cette année.

Ces préoccupations sont la principale raison pour laquelle le cours de l’action de Zoom, autrefois en flèche, a chuté d’environ 30% par rapport à son sommet atteint en octobre dernier. Si le rallye du trading prolongé de lundi est répliqué lors de la session régulière de mardi, l’action de Zoom vaudra toujours plus de cinq fois ce qu’elle était à la fin de 2019.

Zoom a terminé le mois de janvier avec 467 100 clients avec au moins 10 employés qui payaient pour la version abonnement de son service. Il s’agissait d’une augmentation de 33 400 clients par rapport au trimestre précédent se terminant en octobre, bien en deçà des gains allant de 63 500 abonnés à 183 500 abonnés au cours des trois trimestres précédents d’exploitation pendant la pandémie.

«Zoom a connu une année incroyable, mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin», a déclaré Trevor White, analyste chez Nucleus Research. «Le problème fondamental demeure cependant: Zoom ne sera pas en mesure de suivre la croissance qu’elle a connue.»

Même ainsi, Zoom est beaucoup plus grand, plus rentable et mieux connu qu’il ne l’était avant que la pandémie ne bouleverse la société et ne transforme sa visioconférence en un incontournable. La société de San Jose, en Californie, compte désormais près de six fois plus d’abonnés qu’il y a un an, tandis que son chiffre d’affaires annuel a quadruplé pour atteindre 2,65 milliards de dollars au cours de l’exercice écoulé.

Au cours de son dernier trimestre, Zoom a enregistré un chiffre d’affaires de 882 millions de dollars, plus que quadruplé par rapport à la même période de l’année précédente. La société a réalisé un bénéfice de 260 millions de dollars au dernier trimestre, contre 15 millions de dollars au cours de la même période l’année précédente.

Conscient que la demande de visioconférence ne sera pas aussi grande après la fin de la pandémie, Zoom a introduit d’autres fonctionnalités telles qu’un service de téléphonie Internet pour les appels vocaux uniquement dans l’espoir de gagner plus d’argent. La société a révélé lundi que le service téléphonique compte désormais 10700 clients, dont la plupart sont également abonnés à son service de visioconférence.

La directrice financière, Kelly Steckelberg, a déclaré qu’elle pensait que la vidéoconférence restera un outil de communication clé pour la plupart des personnes qui s’y sont accrochées pendant la pandémie.

«Au fur et à mesure que nous progressons vers la réouverture du monde, les gens l’ont désormais intégré dans leur vie dans leur façon de travailler, dans leur façon d’apprendre, dans leur façon de socialiser», a déclaré Steckelberg à l’Associated Press dans une interview. «Cela ne va pas simplement changer.»

Avec 4,2 milliards de dollars en liquidités et un stock toujours précieux, Zoom a également les moyens de se développer dans d’autres domaines par le biais d’acquisitions, a déclaré Scott Kessler, analyste de Third Bridge. Steckelberg a reconnu que l’entreprise «recherche constamment des opportunités» de se développer.

Zoom compte également sur de nombreuses entreprises pour conserver leurs abonnements à la vidéoconférence même après la réouverture de leurs bureaux afin que certains employés puissent continuer à travailler à distance une partie du temps.

Même ainsi, «il semblerait que les bureaux seront davantage utilisés et Zoom sera moins utilisé», a déclaré Kessler.

Zoom estime que le succès de la vidéoconférence pendant la pandémie encouragera les entreprises à tenir davantage de réunions en ligne au lieu d’exiger que les employés se déplacent de différents endroits pour se réunir dans un même endroit physique.

