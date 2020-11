La vente Realme Black Friday débutera demain: Offres sur Realme C3, Realme 7 Pro, Narzo 20 Pro et plus

L’équipe de nouvelles de tech226 nov.2020 16:17:44 IST

Tout comme Xiaomi, Realme organise également sa vente Black Friday en Inde. La vente d’une journée débutera demain (27 novembre) à minuit en Inde. Les acheteurs bénéficieront de plusieurs rabais et d’offres sur les smartphones, les écouteurs, les appareils portables et plus encore. La vente sera mise en ligne sur Flipkart, Amazon et Realme.com. Selon l’aperçu, la nouvelle caméra intelligente Realme 360 ​​sera disponible à un rabais de Rs 500, tout comme Realme Band qui vous coûtera Rs 999 lors de la vente. Realme Watch se vendra à un prix de Rs 2 999, en baisse de Rs 1 000.

Realme X50 Pro sera disponible à un prix de départ de Rs 34 999, en baisse de Rs 7 000. Un autre smartphone bénéficiant d’une réduction énorme est Realme X3 SuperZoom (Critique) qui sera disponible à un prix de départ de Rs 23 999, en baisse de Rs 27 999. Smartphones dont Realme C3, Realme 6 (Critique), Realme 6i, Realme Narzo 20 Pro (Critique) se vendra à un rabais de Rs 1 000.

Realme Buds Wireless, Realme Buds Wireless Pro, Realme Buds Classic, Realme 18W 20000mAh powerbank seront également disponibles à prix réduit lors de cette vente d’une journée.

Pour l’inversé, Realme organise actuellement une vente Realme Days qui se terminera le 28 novembre.

