La vente du week-end du PS Store a des jeux indépendants PS4 vraiment bon marché

Sony en lance un autre PlayStation Store vente du week-end, cette fois-ci axée sur les jeux indépendants PS4. Les offres sont ridiculement bonnes, les plus petites remises prenant 80% du prix d’origine. Au mieux, certains titres PS4 sont à 95 %. Le prix de chaque jeu inclus dans cette vente sera réduit jusqu’au 27 septembre 2021 à minuit, alors s’il y a quelque chose qui vous plaît, saisissez-le dès que possible.

Les titres indépendants PS4 les plus remarquables inclus dans la vente du week-end du PS Store sont Jurassic World Evolution à 5,54 € / 7,49 € et Blacksad: Under the Skin pour 6,99 € / 9,99 €. Hotshot Racing, que nous pensons assez excellent, ne coûte que 2,39 € / 3,99 € et Aragami est de 3,19 € / 3,99 €. Nous recommandons également Shape of the World pour 2,39 € / 2,99 €.

Les autres jeux indépendants PS4 inclus dans la vente du week-end du PS Store sont :

Pour une liste complète de chaque titre PS4 inclus dans la vente du week-end du PS Store, les utilisateurs britanniques et européens peuvent se diriger ici tandis que les lecteurs américains peuvent utiliser ce lien. L’un de ces prix de vente attire votre attention ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.