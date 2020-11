La vente d’Honor est officielle: Huawei se détache de sa sous-marque mobile après avoir été «sous une énorme pression»

Huawei vend Honor, sa sous-marque mobile. Cela a été officiellement annoncé par le fabricant chinois dans un bref communiqué. Après les rumeurs d’une éventuelle vente suite au veto américain et la nouvelle qui a fui la semaine dernière, la vente d’Honneur a maintenant été confirmée, sans révéler de détails sur le montant officiel de la transaction.

Honneur d’aller à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, un consortium de 30 agents et distributeurs de la ville de Shenzhen, la ville natale d’Honor.

Selon Huawei, sa division grand public a été « sous une énorme pression ces derniers temps » en raison d’un « manque persistant des éléments techniques nécessaires pour notre activité de téléphonie mobile. »En référence claire au veto des États-Unis qui a empêché Huawei et Honor d’accéder à certains composants pour la fabrication de téléphones mobiles.





Le veto des États-Unis entraîne la vente d’Honneur

Avec 70 millions d’unités vendues par an, selon les données de Huawei, Honor se positionnait comme une marque émergente, axée sur le jeune public, les ventes en ligne et les terminaux à des prix abordables. Parmi ses derniers modèles présentés se trouve la série Honor 9X, ainsi que différents bracelets, montres et ordinateurs portables intelligents. Cela montre que ces derniers mois, la société a élargi son catalogue pour s’adresser à plus de secteurs en plus des smartphones.

Créé en 2013, Honor fera désormais partie des distributeurs chinois, parmi lesquels se trouve le gouvernement de Shenzhen lui-même. Les chiffres de vente n’ont pas été confirmés, mais selon ., ils seraient d’environ 100 000 millions de yuans, soit près de 13 000 millions d’euros au taux de change.

Une fois la vente terminée, Huawei n’aura pas d’actions ou ne participera à aucune prise de décision d’honneur. Pendant ce temps, les deux sociétés ont évité de faire connaître leur relation directe, désormais l’indépendance d’Honor sera effective.

Déclaration du consortium Zhixin New Information Technology Co. Ltd

« La vente aidera les vendeurs et les fournisseurs de canaux Honor à surmonter cette période difficile », expliquent-ils de Huawei. Et c’est qu’avec la vente de la sous-marque, ils espèrent que cela peut contourner le veto des États-Unis et accédez à nouveau à des outils tels que les services Google.

