Que se passe-t-il actuellement dans le monde avec CD Projekt?

La libération de Cyberpunk 2077 est au mieux malheureux, mais le fait qu’ils aient activement compris à quel point le titre était désastreux sur les consoles de la génération actuelle et qu’ils aient activement évité d’offrir des codes de révision pour ces consoles afin que les critiques ne voient pas que les consoles obtiennent l’arbre métaphorique, est brutalement loin de ce que beaucoup considèrent le studio comme: un studio convivial qui donne la priorité aux jeux.

Puis aujourd’hui, il a été annoncé que Dévouement n’est pas réellement publié sur GOG après quoi CD Projekt ont déclaré des messages de «joueurs» concernés concernant le titre qui avait un petit œuf de Pâques se moquant de Xi Jinping; parce que tout le monde sait que nous détestons les œufs de Pâques, et la seule chose que nous pourrions détester davantage est l’ami de Christopher Robin dans les bois.

À la lumière de cela, maintenant d’autres studios commencent à se manifester et à travailler sur la suppression de leurs titres de la plate-forme, montrant des préoccupations pour les conflits passés avec la plate-forme qui sont depuis devenus incontrôlables à la projection actuelle de CD Projekt.

