La vente de Sunset Seasons 4 et 5 officiellement confirmée par Netflix

Le service en direct a déclaré que les membres de la distribution Jason et Brett Oppenheim, ainsi que Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander et Davina Potratz sont tous de retour pour deux autres courses.

« Je pense que tout le monde peut s’attendre à voir une saison quatre probablement et, espérons-le, dans environ six mois. Nous filmons probablement quatre ou cinq mois pour chaque saison, puis il y a quelques mois pour le montage et vous la verriez probablement dans six mois environ. mois, « dit-elle Radio Times.